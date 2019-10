Canadiens ayant plus d’un emploi simultanément: faible hausse depuis 1998

OTTAWA — La proportion des travailleurs qui occupaient plus d’un emploi simultanément a augmenté au Canada de 1998 à 2018, mais bien moins rapidement qu’au cours des deux décennies précédentes.

Statistique Canada rapporte lundi que cette proportion a progressé de 5 à 5,7 pour cent au cours des 20 dernières années alors que de 1978 à 1998, elle avait augmenté de 2,4 à 5 pour cent.

La majeure partie des personnes qui cumulent des emplois, 65,7 pour cent, travaillent à temps plein dans leur emploi principal. Les personnes ayant plus d’un emploi travaillent en moyenne 10 heures de plus par semaine que les personnes ayant un seul emploi.

En 2018, un peu plus de 1 million de personnes occupaient plus d’un emploi au Canada, comparativement à 704 100 en 1998. Le nombre d’heures totales travaillées par semaine a été plus élevé chez les personnes cumulant des emplois que chez celles n’ayant eu qu’un seul emploi

L’année dernière, les jeunes âgés de 20 à 24 ans affichaient le taux de cumul d’emplois le plus élevé, de 7,6 pour cent, suivis de ceux âgés de 25 à 29 ans, de 6,5 pour cent.

Au cours des 20 dernières années, le taux de cumul d’emplois a été invariablement plus élevé et a augmenté davantage chez les femmes que chez les hommes. En 2018, 6,8 pour cent des travailleuses occupaient plus d’un emploi, en hausse de 1,2 point de pourcentage par rapport à 1998. Le taux de cumul d’emplois chez les hommes a peu changé au cours de cette période, passant de 4,5 pour cent en 1998 à 4,7 pour cent en 2018.

Statistique Canada a observé que le cumul d’emplois est plus courant chez les travailleurs des secteurs à prédominance féminine des soins de santé et de l’assistance sociale, ainsi que des services d’enseignement.

De plus, les travailleurs autonomes sont plus susceptibles de cumuler des emplois.