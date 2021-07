Canadiens nés avant le 30 juin 1947: 500 $ versés par Ottawa le mois prochain

OTTAWA — Le gouvernement du Canada annonce mercredi que le montant unique de 500 $ prévu à son dernier budget qui doit être distribué aux aînés les plus âgés du pays leur sera versé pendant la semaine du 16 août prochain.

La ministre des Aînés du Canada, Deb Schulte, estime que ce montant les aidera à couvrir leurs dépenses élevées. Il sera remis aux 3,3 millions d’aînés qui étaient admissibles à la Sécurité de la vieillesse (SV) le mois dernier et qui sont nés le 30 juin 1947 ou avant.

Aucune action n’est requise de leur part; ces personnes âgées recevront automatiquement l’argent si elles sont admissibles.

D’autre part, les prestations de la Sécurité de la vieillesse augmentent automatiquement ce mois-ci de 1,3 %, faisant passer la prestation maximale de 618,45 $ à 626,49 $. Au cours de la prochaine année, cette augmentation équivaudra à 96,48 $.

Les aînés forment présentement le groupe d’âge démographique qui connaît la croissance la plus rapide au Canada. D’ici 2030, on devrait en dénombrer 9,4 millions, près du quart de la population canadienne.

Le gouvernement rappelle que les aînés les plus âgés sont confrontés à des dépenses plus élevées, notamment en frais de santé et de soins à domicile, lorsqu’ils perdent leur compagnon de vie ou leur capacité à travailler.

Pourtant, la majorité des aînés ont un revenu faible ou modeste. Près de 84 % des pensionnés de la Sécurité de la vieillesse ont un revenu personnel inférieur à 50 000 $.