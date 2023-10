Cancer: des groupes veulent un plan d’action avec prévention et recherche

MONTRÉAL — Des groupes qui oeuvrent dans le domaine du cancer reviennent à la charge pour que la lutte contre cette maladie soit plus prioritaire et que le Québec investisse davantage dans la prévention, la recherche et les traitements.

Lors d’une conférence de presse jeudi à Montréal, la Fondation québécoise du cancer, la Société de recherche sur le cancer et Procure ont aussi demandé à obtenir des statistiques plus précises et plus à jour, afin de pouvoir mieux orienter la recherche et les campagnes de prévention.

Marco Décelles, directeur général de la fondation, a noté qu’en 2022, 58 400 Québécois ont reçu un diagnostic de cancer et 22 200 en sont décédés.

Bien qu’on ait fait beaucoup de progrès en matière de lutte contre le cancer, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir, ont fait valoir ces groupes.

Ils veulent donc un véritable plan de lutte contre le cancer, avec des données, des objectifs, de la prévention, du dépistage et de la recherche.

«On attend un plan aussi ambitieux qu’une usine de batteries pour des véhicules», a lancé Manon Pépin, présidente et cheffe de la direction de la Société de recherche du cancer.