Cancer: il est toujours interdit d’être accompagné pendant les traitements

QUÉBEC — Les personnes atteintes d’un cancer ne peuvent toujours pas être accompagnées à l’hôpital pendant leurs traitements de chimiothérapie, malgré de récents efforts pour faire changer cette directive.

Le paramédic Patrick Jasmin et son amie Isabelle Pomerleau, atteinte d’un cancer incurable, se battent actuellement pour le droit d’être accompagné au cours des traitements qui sont extrêmement difficiles.

Mme Pomerleau a témoigné en conférence de presse à l’Assemblée nationale, le 8 décembre, qu’elle ne pouvait même pas être accompagnée de son mari dans la salle d’attente de l’hôpital.

Trois jours plus tard, M. Jasmin s’est assis avec des représentants du ministère de la Santé. «Je leur ai dit que l’accompagnement pour les patients avec des cancers agressifs, ce n’est pas un luxe, c’est un besoin.»

En entrevue à La Presse Canadienne, il revient sur la rencontre et explique avoir demandé de permettre l’accompagnement dans les salles d’attente et les salles de traitements, et ce, dans tous les hôpitaux.

Il ajoute avoir proposé, pour minimiser les risques que des patients attrapent la COVID-19, de prévoir des plages horaires pour l’accompagnement, et de fournir des vêtements de protection aux proches aidants.

Le ministère interdit la présence des proches en cancérologie, à moins que le patient ait des troubles cognitifs ou lors de visites pour discuter des résultats et de la suite de son parcours clinique.

Cette directive fait partie des mesures sanitaires imposées en temps de pandémie. Le ministère de la Santé la justifie en rappelant le besoin de protéger les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

«Toutes les minutes comptent»

M. Jasmin dit avoir soulevé, lors de la rencontre du 11 décembre, le fait que la COVID-19 n’allait pas disparaître de sitôt, et que les personnes atteintes d’un cancer avaient besoin de soutien et d’espoir.

«Il y a quelque chose qui doit bouger quelque part», insiste-t-il, déplorant qu’on soit resté jusqu’à maintenant insensible à ses arguments. Aucune autre rencontre n’est prévue avec le ministère.

«C’est de dire aux patients: « C’est comme ça que les traitements sont donnés, et malheureusement pour vous, c’est comme ça que ça va se passer ». Est-ce que c’est vraiment le message qu’on veut envoyer?»

Mme Pomerleau avait raconté avoir vécu des complications en août, son examen de routine s’étant transformé en rendez-vous de six heures. Elle a dit s’être sentie très faible, car elle n’avait pas mangé.

Elle a aussi témoigné avoir vu «de (ses) propres yeux» une patiente en chimiothérapie «aller à la toilette et ne pas ressortir parce qu’elle est en arrêt cardiorespiratoire».

En conférence de presse le 9 décembre, le ministre de la Santé, Christian Dubé, avait affirmé qu’il était possible pour un proche aidant d’être présent dans la salle d’attente, ce que nie Mme Pomerleau.

«Si elle a été interdite jusqu’à la salle d’attente, on va corriger la situation, avait-il déclaré. S’il y a besoin d’avoir une correction pour un cas d’espèce, (…) ça, on va faire la correction nécessaire.»

M. Dubé s’était alors fermement opposé à l’accompagnement dans les salles de traitements, plaidant qu’une personne en chimiothérapie avait deux fois plus de chances d’attraper la COVID-19 et d’en décéder.

«Je comprends la question de l’empathie, puis tout ça, mais nous, on a pris une recommandation très claire puis on a dit: « Vous pouvez aller jusqu’à la salle d’attente, mais pas dans la salle de traitements ».»

Patrick Jasmin n’en démord pas: le ministre tient un discours beaucoup trop «ferme», qui manque de «compréhension, d’ouverture et d’empathie».

«L’accompagnant est là pour soutenir le patient émotivement, affectivement. (…) Les cancers incurables, pour ces gens-là, toutes les minutes comptent», ajoute-t-il.