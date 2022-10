Candidats vedettes: des paris gagnés et des paris perdus

MONTRÉAL — Ministres sortants, candidats transfuges, députés de longue date et nouveaux venus en politique issus du journalisme, des arts, du droit, de la santé: quels candidats «vedettes» ont obtenu la faveur des électeurs?

Le chef caquiste aura sans doute l’embarras du choix pour son conseil des ministres. Tous ses ministres qui briguaient un nouveau mandat de député ont été réélus, dont Christian Dubé (Santé), Simon Jolin-Barrette (Justice), Jean-François Roberge (Éducation), Benoit Charette (Environnement), Geneviève Guilbault (vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique), Pierre Fitzgibbon (Économie), Eric Girard (Finances), Sonia LeBel (Conseil du trésor, Relations Canadiennes et Francophonie), Nathalie Roy (Culture), Jean Boulet (Immigration), Jonatan Julien (Énergie et Ressources naturelles), André Lamontagne (Agriculture), Caroline Proulx (Tourisme), François Bonnardel (Transports), Mathieu Lacombe (Famille) et Ian Lafrenière (ministre responsable des Affaires autochtones).

M. Legault a laissé entendre durant la campagne qu’il pourrait y avoir deux ministres issus de la Rive-Sud dans la région de la capitale provinciale, un territoire où il présentait deux candidats vedettes, soit l’ex-ministre péquiste Bernard Drainville, dans Lévis, et l’ancienne analyste de Radio-Canada Martin Biron, dans Chutes-de-la-Chaudière.

Les électeurs ont avalisé le passage à la CAQ du journaliste, ex-député et ministre du Parti québécois Bernard Drainville.

M. Drainville est élu dans Lévis, lui qui a appuyé la construction d’un troisième lien routier entre Québec et Lévis. Le candidat caquiste avait rejeté l’argument écologique, qualifiant d’«infernale» la situation de la mobilité entre les deux rives. «Lâchez-moi avec les GES», avait lancé M. Drainville en début de campagne dans sa circonscription.

Martine Biron est élue dans Chutes de la Chaudière, circonscription qui comprend une partie de la ville de Lévis. Mme Biron a défendu avec force la construction du «troisième lien», projet qu’elle avait critiqué dans son ancienne vie.

Une autre journaliste fera partie de l’équipe de la CAQ, soit Pascale Déry, qui est élue dans Repentigny.

Également pour la CAQ, l’ex-présidente de l’Union des municipalités du Québec Suzanne Roy est élue dans Verchères.

Stéphane Hanfield, ex-avocat de Dany Villanueva, n’a pas réussi son pari dans Masson pour le Parti québécois. C’est Mathieu Lemay, de la CAQ, qui est réélu.

Pour le Parti libéral du Québec, Désirée McGraw, rectrice du Collège Pearson de 2015 à 2019 et déjà nommée l’une des 100 femmes les plus influentes du Canada par le Financial Post, est élue dans Notre-Dame-de-Grâce. En 2018, la libérale Kathleen Weil l’avait emporté avec 62 % des voix.

Pour Québec solidaire, la co-porte-parole Manon Massé est réélue dans Sainte-Marie-Saint-Jacques, mais la députée sortante Émilise Lessard-Therrien subit la défaite dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue face à l’ancien député libéral Daniel Bernard, pour la CAQ.

La députée solidaire sortante Christine Labrie est réélue dans Sherbrooke, alors que l’ex-députée fédérale, ancienne mairesse de Longueuil et commentatrice Caroline St-Hilaire tentait de lui ravir le siège.