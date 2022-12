Cannabis à Laval: 8 millions $ en saisies auprès de producteurs porteurs de permis

LAVAL, Qc — La police de Laval a réalisé cette semaine le démantèlement de plantations de cannabis d’une envergure qu’elle qualifie d’historique.

Le bilan des saisies dressé par le Service de police de Laval (SPL) fait notamment état de plants de cannabis d’une valeur de 2,271 millions $ et d’une cargaison de cannabis séché valant 5,214 millions $. De plus, la police a saisi pour 279 000 $ de résine de cannabis et de l’équipement de production d’une valeur de 500 000 $.

La valeur totale de ce coup de filet est de plus de 8 millions $; trois hommes ont été arrêtés.

Le démantèlement a eu lieu mercredi dernier dans deux immeubles commerciaux situés sur le boulevard Leman, dans un secteur industriel du quartier Duvernay.

La police signale que les tenants de l’un des deux édifices possédaient un permis de production de cannabis qui avait été accordé par Santé Canada. Cependant, l’enquête des policiers de l’Escouade du crime organisé du SPL a pu établir que les paramètres de ce permis n’étaient pas respectés et que la production excédait largement le nombre de plants alloués par les autorités.

Des mandats de perquisition ont donc été obtenus pour deux immeubles et un véhicule.

Plusieurs escouades du SPL ont travaillé pendant près de 48 heures afin de mener à bien l’opération, en raison de son envergure exceptionnelle.

Les trois suspects arrêtés, âgés entre 38 et 53 ans, ont été arrêtés pour production de cannabis et ont ensuite été remis en liberté en attendant la suite des procédures judiciaires entreprises contre eux.

Le SPL signale que cette enquête a été réalisée dans le cadre du programme ACCES Cannabis mis en place à l’automne 2018 par le gouvernement du Québec et coordonné par le ministère de la Sécurité publique.

Toute personne qui aurait de l’information concernant cette opération à Laval peut communiquer de façon confidentielle avec le SPL ou composer le 911.