Cannabis: Les gouvernements ont obtenu 186 millions $ en 5 mois de légalisation

OTTAWA — Les gouvernements fédéral et provinciaux ont gagné 186 millions $ en revenus liés au cannabis au cours des cinq premiers mois et demi depuis la légalisation en octobre, a indiqué mercredi Statistique Canada.

Ces revenus provenaient des taxes d’accise spécifiques aux produits et des taxes générales sur les biens et services tels que la taxe de vente harmonisée, a précisé l’agence fédérale.

Le gouvernement fédéral a prélevé 19 millions $ en taxes d’accise, tandis que les gouvernements provinciaux ont perçu 79 millions $ en taxes d’accise et ajustements connexes.

Selon Statistique Canada, les revenus générés par les taxes générales sur les biens et services ont rapporté 36 millions $ supplémentaires au niveau fédéral et 53 millions $ sous forme de taxes générales provinciales directes sur les biens et services.

Les taxes d’accise ont augmenté de 12,4 pour cent au premier trimestre de 2019 par rapport au quatrième trimestre de 2018, en raison de la hausse des ventes des producteurs autorisés aux distributeurs.

L’économiste du Conference Board du Canada, Robyn Gibbard, a souligné que ces premiers chiffres des gouvernements sur la fiscalité étaient inférieurs aux attentes, en partie à cause du déploiement cahoteux de la légalisation l’automne dernier, mais que les gouvernements pouvaient s’attendre à une forte croissance de leurs revenus.