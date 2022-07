Capitale-Nationale: collision d’une moto Spyder avec deux autos, deux blessés graves

SAINTE CATHERINE DE LA JACQUES CARTIER, Qc — Un accident impliquant une moto Spyder de type trois roues, ainsi que deux autres voitures, s’est produit samedi après midi à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, dans la région de la Capitale-Nationale.

La collision est survenue vers 13h30, un peu au nord du pont de la rivière Jacques-Cartier, sur la route Fossambault.

«Selon les premières constatations, un ralentissement dans la circulation serait survenu, et la voiture qui suivait la moto serait entrée en collision avec elle. Sous la force de l’impact, la moto serait aussi entrée en contact avec le véhicule devant elle», explique la porte-parole Sûreté du Québec (SQ), Hélène Saint-Pierre.

Deux personnes se trouvaient sur le Spyder, soit un homme et une femme. Le conducteur a été grièvement blessé et l’on craindrait pour sa vie. La passagère a subi des blessures importantes, et ils ont tous deux été transportés dans un hôpital.

Il n’y a pas d’autres blessés. On ne sait pas combien de personnes étaient dans les deux autres voitures impliquées dans l’accident.

La route Fossambault a été fermée à la circulation dans le secteur. Un agent expert en reconstitution de scène d’accident de la SQ doit se rendre sur les lieux afin de déterminer les causes et circonstances de l’accident.