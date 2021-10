Carburant dans l’eau: pas de danger à court terme selon un microbiologiste

IQALUIT, Nunavut — Un professeur de l’Université de la Saskatchewan qui a travaillé à Iqaluit affirme que toute quantité de carburant dans l’eau potable est évidemment dangereuse, mais que sa consommation à court terme aura moins d’impact sur la santé.

Les résidents d’Iqaluit ont reçu l’ordre de ne pas boire l’eau du robinet de la ville mardi après qu’une odeur de carburant a été détectée à l’usine de traitement des eaux. On ne sait toujours pas officiellement s’il y a des traces d’essence dans l’eau.

Steven Siciliano, un microbiologiste et toxicologue qui a fait des recherches dans le nord, affirme que la ville a fait ce qu’il fallait en avertissant ses résidents dès qu’elle a détecté l’odeur.

L’état d’urgence pour la ville d’environ 8000 habitants a été déclaré plus d’une semaine après que des résidents se soient plaints sur les réseaux sociaux d’une odeur d’essence en provenance de l’eau du robinet.

M. Siciliano souligne que les analyses régulières de l’eau d’Iqaluit tentent de repérer la présence de bactéries, et non pas des hydrocarbures, et note que la ville ne devrait pas être blâmée pour la situation.

Des échantillons d’eau de la ville d’Iqaluit ont été envoyés à un laboratoire du sud du Canada pour analyse et devraient être communiqués dans les prochains jours.

M. Siciliano souligne que le nez humain est «incroyablement sensible» aux hydrocarbures, ce qui signifie que les gens peuvent le sentir même s’il y en a une quantité très faible.

Il affirme qu’une exposition à long terme aux composés trouvés dans l’essence pourrait être «très risquée», mais que le fait de l’avoir consommé pendant une semaine environ ne fera probablement pas beaucoup de mal.

«Ce n’est pas comme si vous buviez une tasse d’eau et que vous serez empoisonné pour le reste de votre vie», a expliqué M. Siciliano.

Malgré cela, le microbiologiste et toxicologue persiste et signe, la situation est urgente et une solution doit être trouvée dès que possible.

«S’ils l’ont bu avant de découvrir qu’il y avait du carburant, je ne pense pas qu’ils aient de sérieuses raisons de s’inquiéter. Mais à long terme, est-ce que c’est bon? Absolument pas», a-t-il affirmé.

À titre comparatif, M. Siciliano dit que fumer une ou deux cigarettes par jour ne provoquera pas le cancer à une personne, mais que de fumer un paquet par jour le fera probablement.

«C’est un peu comme ça avec l’eau (d’Iqaluit). La boire tous les jours pendant une semaine? Ça ne va pas donner le cancer», ajoute-t-il.

«Nous ne connaissons pas la quantité de carburant présente dans l’eau, et peut-être qu’il n’y en aura pas – c’est la bonne nouvelle».

___

Cet article a été produit avec le soutien financier des Bourses Facebook et La Presse Canadienne pour les nouvelles.