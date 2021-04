Carla Qualtrough affirme que le plan sur l’assurance-emploi sera bientôt dévoilé

OTTAWA — La ministre de l’Emploi, Carla Qualtrough, affirme que tout changement visant à moderniser le système d’assurance-emploi ne se fera pas sans tenir compte de l’impact financier sur les travailleurs et les employeurs.

Elle dit également que le gouvernement devra agir avec soin afin que les retouches sur une partie du système datant de plusieurs décennies ne causent pas une cascade de problèmes.

Les lacunes de l’assurance-emploi, signalées depuis des années par des experts, ont été révélées par la pandémie, notamment le fait que tous les travailleurs ne sont pas couverts et que toutes les personnes admissibles ne peuvent pas non plus bénéficier de prestations lorsqu’elles en ont besoin.

Des modifications temporaires pour faciliter l’accès et fixer un taux de prestations hebdomadaire minimum de 500 $ et des mesures pour accélérer les délais de traitement ont été mises en place en septembre dernier pour un an.

La ministre affirme que le gouvernement dévoilera sa vision et son plan pour un système d’assurance-emploi modernisé, y compris la façon d’aborder les changements venant à échéance en septembre.

Elle laisse également entendre que certains de ces détails pourraient figurer dans le budget fédéral de lundi.