Caroline St-Hilaire devient la nouvelle administratrice de l’OIF à Paris

MONTRÉAL — L’ancienne candidate caquiste dans Sherbrooke, Caroline St-Hilaire, a été nommée administratrice de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à l’issue du Conseil permanent de la Francophonie (CPF) extraordinaire, mardi.

L’OIF a confirmé sur son site web la nomination de Mme St-Hilaire par la Secrétaire générale de la Francophonie, la Rwandaise Louise Mushikiwabo. Elle occupera le deuxième poste en importance au sein de l’organisation et exercera ses fonctions à Paris.

«Toute ma reconnaissance à l’endroit de la Secrétaire générale de l’OIF, Mme Mushikiwabo, pour la confiance qu’elle me témoigne. Prête à me consacrer à notre organisation qui regroupe 88 États et [gouvernements] afin de construire un avenir florissant pour la Francophonie!», a déclaré l’ex-candidate caquiste dans un gazouillis.

La candidature de Caroline St-Hilaire avait été proposée par le gouvernement Legault il y a quelques semaines, une suggestion vivement critiquée par les partis de l’opposition.

Le chef intérimaire du Parti libéral du Québec (PLQ) avait accusé la CAQ de faire du «patronage» en essayant d’accorder un poste prestigieux à sa candidate, défaite dans la circonscription de Sherbrooke par la solidaire Christine Labrie aux dernières élections générales.

Notons qu’au mois de janvier, le chef caquiste avait également envisagé de nommer sa candidate à un poste «fait sur mesure» de déléguée du Québec à Barcelone, «une nomination partisane», selon les libéraux et les solidaires.

Le poste d’administrateur de l’OIF reste vacant depuis le départ inattendu de Geoffroi Montpetit, le 10 mars. Le Québécois était en poste depuis environ un an, mais son contrat n’a pas été renouvelé.

Caroline St-Hilaire avait été députée au Parlement du Canada durant quatre mandats, de 1997 à 2008, où elle était responsable de dossiers sur la condition féminine, les transports, les droits de la personne et le sport. Elle a aussi été la première femme à devenir mairesse de Longueuil, de 2009 à 2017.

