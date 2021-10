Carolyn Bennett, à la Santé mentale, épaulera Jean-Yves Duclos à la Santé

OTTAWA — Le cabinet du premier ministre Justin Trudeau comprend dorénavant un nouveau portefeuille, pour tenir les promesses électorales libérales sur la santé mentale et les dépendances.

Carolyn Bennett, qui était jusqu’ici aux Relations Couronne-Autochtones, a été choisie pour assumer le nouveau rôle de ministre de la Santé mentale et des Dépendances. Elle sera également ministre associée de la Santé.

Ces fonctions ont été séparées du portefeuille de la Santé, qui sera maintenant dirigé par l’ancien président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos.

M. Duclos succède à Patty Hajdu, qui était devenue le visage de la réponse du gouvernement fédéral au début de la pandémie de COVID-19.

Mme Hajdu devient ministre des Services aux Autochtones, en remplacement de Marc Miller, qui succède à Mme Bennett aux Relations Couronne-Autochtones.

La plate-forme des libéraux promettait un nouveau transfert fédéral de 4,5 milliards $ sur cinq ans aux provinces et aux territoires pour fournir des services de santé mentale accessibles et gratuits. Il s’agit d’un «financement dédié», ce qui ne plaît pas à toutes les provinces, notamment à Québec.

Difficiles négociations en vue

L’un des tout premiers défis de M. Duclos à la Santé sera en effet de négocier avec les provinces et territoires qui demandent qu’Ottawa assume une plus grande part des coûts de la prestation des soins de santé.

Son homologue québécois, Christian Dubé, a salué sur Twitter la nomination de M. Duclos. «Bien hâte de travailler avec vous pour les intérêts du Québec et des Québécois et pour l’amélioration de notre système de santé», a-t-il écrit.Le Québec demande à Ottawa une somme additionnelle de 6 milliards $ par année pour la santé.

La présidente du Conseil du trésor à Québec, Sonia LeBel, a joué mardi la carte québécoise en saluant la nomination de M. Duclos, député de Québec aux Communes. «C’est un représentant des gens, il a été élu par les citoyens, il a un travail à faire, c’est un représentant du Québec au gouvernement fédéral, autour de la table des ministres, donc je m’attends à ce qu’il soit là pour nous, dans les mêmes objectifs de défendre les intérêts du Québec», a déclaré Mme LeBel en mêlée de presse, à Québec.

La pandémie a mis à rude épreuve les systèmes de santé déjà tendus des provinces. Alors que le Canada entre dans la prochaine phase de la pandémie, Ottawa devra travailler en étroite collaboration avec les premiers ministres des provinces pour parvenir à une nouvelle entente sur les Transferts fédéraux en matière de santé.

Les premiers ministres ont déjà sollicité une rencontre avec M. Trudeau pour demander au gouvernement fédéral de faire passer immédiatement sa part des coûts des soins de santé de 22 à 35 %, soit une augmentation d’environ 28 milliards $ de plus cette année. Ils demandent également des hausses de financement minimales de 5,0 % par année, affirmant que le plan actuel de hausses de dépenses de 3,0 % signifie que les transferts ne suivent pas les augmentations de coûts annuelles.

M. Duclos est un économiste accompli, qui était professeur titulaire et directeur du département d’économie de l’Université Laval avant son élection en 2015. Il sera également responsable de l’Agence de la santé publique du Canada et travaillera en étroite collaboration avec l’administratrice en chef de la santé publique, la docteure Theresa Tam, alors que le Canada traverse la quatrième vague de la pandémie.

Les opioïdes et la santé mentale

Sa collègue Bennett, à la Santé mentale et aux Dépendances, sera également chargée d’élaborer une stratégie pour mettre fin à la crise des opioïdes, qui fait des ravages dans certaines régions du pays. Les libéraux avaient aussi promis de revoir d’autres politiques gouvernementales à travers le prisme de la santé mentale.

M. Trudeau s’est notamment engagé à revoir l’accès au crédit d’impôt pour personnes handicapées et à d’autres prestations et programmes fédéraux, afin de s’assurer que les problèmes de santé mentale soient pris en compte. Les libéraux veulent aussi inclure la santé mentale en tant qu’élément spécifique de la santé et de la sécurité du travail dans le Code canadien du travail.

Avant son élection en 1997, Mme Bennett était médecin de famille et professeure adjointe au département de médecine familiale et communautaire à l’Université de Toronto. Elle avait reçu en 2003 le tout premier prix «Champion de la santé mentale» de l’Alliance canadienne pour la maladie mentale et la santé mentale.