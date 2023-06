Cas d’abus: les Premières Nations de la C.-B. réclament la démission d’une ministre

CHILLIWACK, C.-B. — Les dirigeants des Premières Nations de la Colombie-Britannique demandent la démission de la ministre du Développement de l’enfance et de la Famille ainsi qu’une refonte du système de famille d’accueil après une horrible affaire de torture, de privation de nourriture et d’autres abus qui a mené à la mort brutale d’un garçon de 11 ans.

Un juge de la cour provinciale de Chilliwack, en Colombie-Britannique, a condamné plus tôt ce mois-ci un homme et une femme à 10 ans de prison après avoir plaidé coupable de voies de fait graves et d’homicide involontaire sur le garçon des Premières Nations adopté et de voies de fait graves sur sa sœur, âgée de huit ans.

La divulgation du nom de la nation, du lieu et des noms de toutes les parties a été interdite par les tribunaux afin de protéger l’identité des enfants impliqués dans l’affaire.

Des documents judiciaires montrent que la dernière visite du ministère du Développement de l’enfance et de la Famille au domicile du couple autochtone a eu lieu sept mois avant que le garçon ne soit battu à mort en 2021 par la femme, qui est liée à la mère biologique des enfants.

Le Conseil des dirigeants des Premières Nations affirme qu’il y a eu un «manque continu de responsabilité» de la part du ministère en réponse à l’affaire et réclame la démission de la ministre Mitzi Dean et demande à la province de travailler avec les Premières Nations pour éradiquer la maltraitance des enfants autochtones pris en charge.

Le ministère n’a pas immédiatement répondu aux demandes pour commenter l’affaire, mais le premier ministre de la Colombie-Britannique David Eby a déclaré lors d’une conférence de presse indépendante que l’impact de l’affaire se faisait «profondément» sentir.

«Cette affaire nous a tous ébranlés», a-t-il déclaré lundi.

Le chef régional Terry Teegee de l’Assemblée des Premières Nations de la Colombie-Britannique a dénoncé que les abus dans cette affaire étaient le «résultat de la négligence et du manque de surveillance systémique».

«J’exhorte la ministre Dean à reconnaître cela et à démissionner immédiatement», a-t-il déclaré lundi dans un communiqué de presse.

«Le ministère doit procéder à un examen systématique approfondi de ses politiques, pratiques et procédures en matière de protection de l’enfance et de tutelle concernant les enfants et les jeunes des Premières Nations, ainsi que de tous les cas et placements de protection de l’enfance impliquant des familles des Premières Nations.»

Avertissement sur le contenu : le texte qui suit peut être considéré comme dérangeant pour certains.

Dans sa décision du 16 juin, le juge Peter La Prairie a déclaré que les enfants avaient été torturés, affamés et forcés de manger leurs propres excréments et vomissements et de la nourriture pour chien. Ils ont été forcés d’entreprendre des routines d’exercices excessifs pendant des heures, souvent les yeux bandés, en couches ou nus.

Ils ont également été soumis à des gifles, des coups de poing, des coups de pied et des coups de fouet, la plupart des abus étant capturés par des caméras vidéo à l’intérieur de la maison.

Le garçon est décédé en février 2021 après avoir subi une lésion cérébrale traumatique alors qu’il se faisait tabasser par la femme, selon des documents. Sa sœur a ensuite été examinée et on a découvert qu’elle avait de multiples écorchures et ecchymoses sur tout le corps et des blessures aux poignets et aux chevilles causées par des attaches.

La police a exécuté un mandat de perquisition et trouvé des preuves, notamment un morceau de bois 2×4 que le couple a utilisé pour battre les enfants et 16 000 vidéos avec environ 400 heures de visionnement illustrant des mois d’abus de 2020 à 2021.

«Le niveau de violence décrit dans les vidéos est incompréhensible», a déclaré le juge La Prairie dans la décision.

Il a noté que l’apparition du garçon en février 2021 était «particulièrement choquante», la comparant à un enfant de l’Holocauste.

«Il est inconcevable de comprendre comment les abus montrés sur les vidéos se sont poursuivis sur une longue période, alors que les enfants étaient amaigris et que personne n’a rien fait, a-t-il déclaré. Ce sont des problèmes qui doivent être résolus.»