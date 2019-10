Catalogne: les libéraux bloquent une motion qui déplorait la répression

QUÉBEC — L’opposition libérale a bloqué mardi une motion de l’Assemblée nationale qui déplorait la répression des élus et des militants indépendantistes en Catalogne.

Le Parti libéral se dit toutefois ouvert à rediscuter de l’enjeu dans une motion formulée différemment.

La motion a été déposée par Québec solidaire et appuyée par le Parti québécois (PQ) ainsi que le gouvernement caquiste, mais le Parti libéral a refusé de donner son consentement pour en débattre. Elle faisait écho aux peines de neuf à treize ans prononcées contre des élus catalans par un tribunal espagnol pour avoir tenu un référendum sur l’indépendance.

«L’Espagne bafoue le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, a déclaré en conférence de presse la députée de Taschereau, Catherine Dorion, peu après. Qu’est-ce que ça dit sur comment le Parti libéral va réagir à ce qui risque de se passer au Québec dans les prochaines années? Très préoccupant.»

Le porte-parole du Parti québécois en matière de relations internationales, Joël Arseneau, a indiqué que sa formation était «très, très déçue» de la position du PLQ.

«On a beaucoup de difficulté à comprendre les résistances du Parti libéral à appuyer la démocratie et l’exercice démocratique en Catalogne», a-t-il déclaré en conférence de presse.

Il a précisé qu’il y avait eu de nombreuses tractations sur le libellé de la motion. Plutôt que de «prendre acte des lourdes peines» infligées à certains élus indépendantistes par les tribunaux, les libéraux proposaient de «reconnaître» les peines, a-t-il évoqué.

«La signification est complètement différente, a fait valoir M. Arseneau. Si on reconnaît les lourdes peines, on va donc les accepter, et pour nous, c’est absolument inacceptable.»

«C’est un dossier très délicat», a argué le leader parlementaire libéral, Marc Tanguay, dans une entrevue téléphonique avec La Presse canadienne mardi après-midi.

«Les mots sont importants», a-t-il poursuivi, en invoquant la prudence quand on se mêle des décisions des tribunaux d’un pays membre de l’Union européenne.

«Il est question d’indépendance, du respect des droits de tous et chacun, et jusqu’à quel point on prend parti pour un contre l’autre.»

M. Arseneau a pour sa part plaidé qu’il y a des précédents où les démocraties occidentales ont signifié leur désapprobation quand il y a «détournement de démocratie» par la voie judiciaire ou quand le droit à l’autodétermination des peuples a été bafoué.

Il redoute qu’un jour un gouvernement canadien puisse brandir ce genre de menace contre des leaders souverainistes au Québec, sans que le PLQ ne lève le petit doigt.

«Je n’ose pas penser que les libéraux sont rendus là dans leur déconnexion du sentiment général.»

Le PQ a proposé pour sa part la rédaction d’une lettre qui pourrait être transmise aux autorités espagnoles pour les inviter à régler le conflit de façon pacifique.

La motion déposée se lisait comme suit: «Que l’Assemblée nationale déplore l’intimidation institutionnelle et la violence des gestes posés envers des élus et des membres de la société civile de la Catalogne; qu’elle déplore les lourdes peines d’emprisonnement récemment infligées à des politiciens catalans élus légitimement et démocratiquement; qu’elle réitère son appel à la négociation afin de trouver une solution politique, démocratique et pacifique au conflit actuel; que l’Assemblée nationale appelle également au respect des droits et libertés fondamentales de l’ensemble des citoyens et citoyennes de la Catalogne et de l’Espagne.»