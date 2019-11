Catherine Dorion absente du congrès de Québec solidaire qui se tient à Longueuil

LONGUEUIL, Qc — La députée de Québec solidaire (QS) Catherine Dorion ne participera pas au congrès de son parti qui s’ouvre vendredi soir, à Longueuil. Mais elle s’adressera aux militants par le biais d’une vidéo.

Mme Dorion et son parti ont convenu, d’un commun accord, qu’elle doit plutôt consacrer sa fin de semaine à faire campagne dans la circonscription de Jean-Talon, à Québec, auprès du candidat Olivier Bolduc.

QS essaie par tous les moyens de remporter l’élection partielle dans Jean-Talon, un château fort libéral qui pourrait cette fois passer aux mains de la Coalition avenir Québec (CAQ). Le vote se tiendra le 2 décembre.

Mme Dorion est la seule députée de son caucus à louper le congrès pour aller faire du porte-à-porte dans Jean-Talon, un choix «stratégique» dont le parti est «fier», affirme l’attachée de presse Stéphanie Guévremont.

Elle soutient que la députée de Taschereau est la mieux placée pour faire campagne à Québec, puisqu’elle est une députée «vedette» de la région. Peu importe si elle risque de décevoir des membres, «on a une partielle à gagner», insiste Mme Guévremont.

Dans la vidéo qu’elle a préparée et qui sera présentée aux militants vendredi soir, Mme Dorion les remercie de participer à la démocratie interne du parti parce que c’est important.

Catherine Dorion a provoqué une tempête le mois dernier en publiant une photo humoristique d’elle dans le Salon rouge, l’enceinte réservée aux cérémonies officielles au parlement.

Remarquée depuis son élection pour ses t-shirts et ses bottes Doc Martens, la députée y apparaît plutôt dans une tenue classique, en tailleur et talons hauts, assise sur le pupitre central, entre les drapeaux du Canada et du Québec, avec l’inscription «Joyeuse Halloween».

La députée avait aussi lancé une invitation pour une soirée d’Halloween dans son bureau de circonscription, avec le logo de l’Assemblée nationale et le titre suivant: «F CK LA NORME.»

La semaine dernière, des élus ont menacé d’en appeler au président en pleine séance pour rappeler à l’ordre la députée QS, qui portait un kangourou. Mme Dorion a alors préféré rebrousser chemin plutôt que de se pointer en Chambre.