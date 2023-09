Caucus du PLQ en Mauricie: le député Frédéric Beauchemin à la recherche d’appuis

SAINT-PAULIN, Qc — Le député de Marguerite-Bourgeoys, Frédéric Beauchemin, démontre un intérêt grandissant pour la chefferie du Parti libéral du Québec (PLQ).

Il a déclaré mardi qu’il était en réflexion, avant de vanter sa longue expérience en tant que financier à la Banque Scotia et d’évoquer la tournée des régions qu’il s’est payée cet été.

M. Beauchemin a expliqué avoir pris le pouls d’une dizaine de régions du Québec cet été, de l’Abitibi à l’Estrie en passant par le Bas-Saint-Laurent, principalement pour l’aider dans son travail de porte-parole en économie.

Il a laissé entendre qu’il mesurait également ses appuis pour la chefferie.

«(Si) ça vibre avec ce que moi je ressens comme étant important, c’est-à-dire le développement économique, la prospérité, (…) bien quand ça va être plus solide et que je vais avoir plus d’appuis, j’irai de l’avant», a-t-il déclaré.

Selon lui, les Québécois en région cherchent une alternative à la Coalition avenir Québec (CAQ) de François Legault.

«Si je prends l’analogie du hockey, la « puck » est en plein milieu de la patinoire et elle est libre. Moi, ce que je veux, c’est que le PLQ saute dessus pour qu’on puisse s’assurer de bien représenter l’ensemble du Québec», a-t-il dit.

Frédéric Beauchemin a tenu ces propos en marge du caucus présessionnel de son parti, qui se tient mardi et mercredi à Saint-Paulin, en Mauricie. Les travaux parlementaires reprennent le 12 septembre.

En mêlée de presse, le chef intérimaire du PLQ, Marc Tanguay, a déclaré que les discussions porteraient entre autres sur le coût de la vie, l’économie et les services essentiels qui ne sont pas donnés à la population.