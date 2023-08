CB: le temps chaud, venteux et sec devrait alimenter les feux de forêt

VANCOUVER — Le directeur des opérations du BC Wildfire Service, qui lutte contre les graves incendies de forêt en Colombie-Britannique, affirme que les pompiers se préparent à des journées difficiles, car les conditions chaudes et sèches devraient persister dans la province.

Cliff Chapman ajoute que que les vents soufflent en rafales de 40 à 70 kilomètres à l’heure dans le sud de la Colombie-Britannique, ce qui rend difficile l’extinction et la maîtrise des incendies qui brûlent dans la région.

Ces conditions, associées au terrain escarpé des incendies, y compris le feu de forêt de Downton Lake qui brûle à 110 kilomètres au nord-ouest de Whistler, rendent également difficile l’utilisation efficace de l’équipement lourd et de la flotte aérienne.

Cliff Chapman ajoute que les équipes qui luttent contre l’incendie de Downton Lake, qui a déjà détruit au moins une douzaine de maisons, tenteront d’éloigner les flammes de la communauté dans des conditions venteuses.

Un ordre d’évacuation couvrant les plus de 200 propriétés autour du lac a été émis mardi et rapidement mis à niveau critique, exhortant les résidents saisonniers et permanents à partir pour Lillooet ou Whistler.

Mercredi soir, le district régional de Thompson-Nicola a émis une alerte d’évacuation pour environ 75 propriétés près du lac Adams dans les régions de Rivers et de Peaks en raison de la progression de l’incendie de forêt du lac Lower East Adams.

Le BC Wildfire Service indique qu’il y a environ 360 incendies de forêt actifs en Colombie-Britannique, dont 193 sont considérés comme hors de contrôle. Treize incendies constituent des menaces potentielles pour la sécurité publique.