CB: séisme de 6,2 ressenti mardi soir dans le nord-est de l’île de Vancouver

PORT HARDY, C.-B. — Un autre tremblement de terre a été ressenti mardi soir en Colombie-Britannique, cette fois dans le nord-est de l’île de Vancouver.

Le Service géologique des États-Unis précise que le séisme d’une magnitude de 6,2 s’est produit à 19h36, heure du Pacifique, à 188 kilomètres à l’ouest de Port Hardy. Séismes Canada ajoute que la profondeur du tremblement de terre a été mesurée à cinq kilomètres.

Aucun dommage n’a été relevé et il n’y a pas eu d’alerte au tsunami.

Cette secousse est survenue au lendemain d’une série de six tremblements de terre de magnitudes entre 4,3 et 6,0 qui ont été observés lundi sur l’île de Vancouver.

Séismes Canada affirme que la région située dans l’océan Pacifique à plus de 100 kilomètres au large de la côte nord-ouest de l’île est propice à des tremblements de terre de telles intensités. Des séismes d’une magnitude de 7,0 ou plus s’y sont produits en 1918, 1929, 1946, 1949 et 1970.