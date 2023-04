CBC étiqueté par Twitter: Trudeau tire à boulets rouges sur les conservateurs

OTTAWA — Le premier ministre Justin Trudeau a accusé lundi ses rivaux politiques, les troupes conservatrices de Pierre Poilievre, de se tourner vers des «milliardaires américains» pour s’attaquer au réseau CBC, qui a été étiqueté la veille par Twitter comme étant un «média financé par le gouvernement».

Questionné, en point de presse à Ottawa, sur la décision du réseau social dirigé par Elon Musk, M. Trudeau a plutôt commenté «le choix que le Parti conservateur du Canada a fait».

«On ne peut pas faire confiance aux conservateurs (…) qui s’attaquent régulièrement à la culture, à l’identité, au journalisme indépendant de qualité — entre autres local», a-t-il lancé.

Il a fait valoir que cela s’illustre d’autant plus quand «les conservateurs s’en prennent à une institution importante pour bien des Canadiens (et le fait) en courant aller voir les milliardaires des gens du Web aux États-Unis».

Le premier ministre n’a pas nommément mentionné Twitter ni Elon Musk dans sa tirade.

M. Poilievre avait demandé à Twitter la semaine dernière d’étiqueter les comptes de la CBC avec la mention «financé par le gouvernement». Il a fait cette requête dans une lettre adressée aux dirigeants de la plateforme de médias sociaux, à San Francisco.

Dimanche, il s’est réjoui de l’action entreprise par le réseau social, soutenant que le pendant anglophone du diffuseur public répand, selon lui, «de la propagande de Trudeau».

Le média a défendu son indépendance dans une déclaration transmise sur le même réseau social.

«Notre journalisme est indépendant et soumis à nos Normes et pratiques journalistiques, ainsi qu’à un processus de plainte indépendant par l’intermédiaire des ombudsmans de Radio-Canada et de la CBC», a-t-on souligné.

Le diffuseur public a ajouté que « CBC/Radio-Canada est financée par des fonds publics au moyen d’un crédit parlementaire voté par tous les députés».

Ni dimanche ni lundi le compte Twitter de Radio-Canada n’était affublé de la même étiquette que celui de CBC.

Aux yeux de M. Trudeau, M. Poilievre «prétend qu’il peut s’attaquer à la CBC sans aussi s’attaquer à Radio-Canada».