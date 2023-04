CBC/Radio-Canada met sur pause ses activités sur Twitter

MONTRÉAL — CBC/Radio-Canada suspend ses activités sur Twitter après que son compte anglophone eut été désigné par le réseau social comme étant «financé par le gouvernement».

Dans un gazouillis publié lundi après-midi, le diffuseur public a réitéré que son «journalisme est impartial et indépendant» et que «prétendre le contraire est faux».

«C’est pourquoi nous suspendons nos activités sur Twitter», a fait savoir CBC/Radio-Canada.

Le diffuseur public a ainsi cessé de publier ses articles sur le réseau social peu avant 15h, lundi. En français, tous les comptes liés à Radio-Canada, incluant ceux de l’information, des sports, ainsi que ceux des stations ICI Première et ICI Musique, ont partagé la déclaration officielle concernant la suspension des activités sur le réseau social dirigé par le milliardaire Elon Musk.

Dans un autre gazouillis, Radio-Canada a invité ses abonnés à suivre ses comptes sur d’autres plateformes, incluant YouTube, Facebook, Instagram et TikTok.

Dimanche soir, Twitter a identifié le compte officiel de la CBC comme un média «financé par le gouvernement». Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, avait présenté une demande officielle en ce sens au réseau social la semaine dernière.

Dès l’ajout de la mention sur son compte principal, CBC a fait valoir que «CBC/Radio-Canada est financée par des fonds publics au moyen d’un crédit parlementaire voté par tous les députés».

«La politique de Twitter définit les médias financés par le gouvernement comme des cas où le gouvernement “peut intervenir à divers degrés dans le contenu éditorial”, ce qui n’est clairement pas le cas pour CBC/Radio-Canada», a-t-on ajouté.

Lundi après-midi, seul le compte principal de la CBC avait reçu la mention. Ses autres comptes, incluant ceux de Radio-Canada, son penchant francophone, n’étaient pas touchés.

Twitter a déjà apposé l’étiquette controversée sur les comptes de la BBC, le diffuseur public britannique, et ceux de la National Public Radio, la radio publique américaine. Celle-ci a d’ailleurs dénoncé cette mesure comme une atteinte à son intégrité en matière d’indépendance éditoriale et a décidé de ne plus être active sur le réseau social.

En réponse à de nombreuses questions de différents médias — dont La Presse Canadienne — sur l’étiquette, Twitter a répondu avec un courriel généré automatiquement contenant un émoji de caca.