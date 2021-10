Ce que le Nobel de la paix dit de la liberté en Russie et aux Philippines

MOSCOU — Le prix Nobel de la paix salue parfois des efforts sans précédent pour trouver une solution à des conflits apparemment sans fin, comme lorsque des ennemis jurés s’assoient pour signer une trêve. Parfois, le récipiendaire est remercié pour avoir fait la promotion des droits de la personne et en avoir payé le prix.

Le prestigieux prix peut aussi servir de message peu subtil aux régimes autoritaires de la planète que le monde les surveille.

Qu’est-ce que la sélection cette année de deux journalistes — la Philippine Maria Ressa, 58 ans, et le Russe Dimitri Muratov, 59 ans — nous dit au sujet de la liberté d’expression et de l’histoire de la dissidence dans leurs pays respectifs?

«C’est une guerre de faits, a dit Mme Ressa après l’annonce de vendredi. Et quand tu luttes pour les faits, le journalisme devient du militantisme.»

RUSSIE

Dimitri Muratov fait partie d’un cycle historique qui le lie à deux anciens lauréats russes du Nobel de la paix.

Quand Andreï Sakharov, un physicien nucléaire soviétique de premier plan devenu dissident, a reçu le prix en 1975, la guerre froide battait son plein et l’Union soviétique semblait invincible.

Les leaders communistes du pays ne toléraient aucune dissidence. Cinq ans après son prix, les critiques virulentes de M. Sakharov à l’endroit du régime soviétique lui ont valu d’être envoyé en exil à l’interne.

Le leader soviétique Mikhail Gorbachev lui a permis de rentrer d’exil en 1986, puis a lui-même reçu le Nobel de la paix en 1990 pour ses efforts pour mettre fin à la guerre froide.

Mais pendant qu’il était salué par la communauté internationale, M. Gorbachev était attaqué de toutes parts par la vieille garde soviétique opposée à ses réformes et par des dissidents, comme M. Sakharov, qui dénonçaient ses hésitations.

L’Union soviétique a implosé quand plusieurs républiques soviétiques ont déclaré leur indépendance et que M. Gorbachev a quitté son poste le 25 décembre 1991.

L’ancien leader a utilisé une partie de sa bourse Nobel pour aider un groupe de journalistes russes, dont M. Muratov, à acheter des ordinateurs et de l’équipement pour leur nouveau quotidien indépendant en 1993. M. Gorbachev est éventuellement devenu le co-propriétaire de Novaya Gazeta; M. Muratov en a été le rédacteur en chef entre 1995 et 2017, un poste qu’il a repris en 2019.

Sous sa direction, la publication est devenue le plus important journal indépendant du pays. Elle est applaudie internationalement pour sa couverture courageuse du conflit sanglant en Tchétchénie et de la corruption gouvernementale.

Le quotidien a constamment examiné le recul des libertés pendant les plus de vingt ans de pouvoir du président Vladimir Poutine.

Plusieurs journalistes et collaborateurs de Novaya ont été tués. La principale journaliste du quotidien, Anna Politkovskaïa, qui dénonçait systématiquement les exactions commises en Tchétchénie, a été abattue dans l’ascenseur de l’immeuble qu’elle habitait à Moscou, le 7 octobre 2006.

Cinq personnes ont été condamnées en lien avec son meurtre: le tireur, trois Tchétchènes et un ancien policier de Moscou. Mais jeudi, à l’occasion du 15e anniversaire de son meurtre, M. Muratov a rappelé que la justice russe n’a jamais inquiété le commanditaire de l’assassinat.

«C’est dommage, mais aucune enquête n’est en cours actuellement, a-t-il dit à l’Associated Press. On ne sait même pas quand un enquêteur a touché à ce dossier pour la dernière fois.»

Il a juré que le quotidien continuera à chercher le cerveau du meurtre de Mme Politkovskaïa par lui-même.

M. Muratov a aussi promis de profiter de son prix Nobel pour aider les journalistes russes indépendants. Plusieurs intervenants russes ont dit espérer que le prix, en témoignant d’un appui mondial envers la liberté de presse, aura pour effet de freiner les multiples attaques du gouvernement contre la presse indépendante.

LES PHILIPPINES

Les Philippines étaient l’un des rares endroits en Asie où on pouvait croire que la liberté de presse était garantie quand Maria Ressa et ses collègues ont fondé le magazine Rappler en 2012.

Le gouvernement du dictateur Ferdinand Marcos avait muselé la presse, emprisonné les dissidents et torturé les militants. Mais après sa chute en 1986, de multiples quotidiens, stations de radio et stations de télévision ont vu le jour pour documenter cette nouvelle ère.

Leur mission: offrir une information de qualité à une population philippine assoiffée de nouvelles.

Au cours des années qui ont suivi, les Philippines sont restées un endroit dangereux pour les journalistes. La disponibilité des armes, l’impuissance de la justice et l’instabilité politique facilitaient à la tâche à ceux qui voulaient répondre par la violence à la liberté de parole. Le pays comptait l’un des nombres les plus élevés de journalistes tués chaque année.

Puis, le président Rodrigo Duterte a été élu en 2016. Après avoir promis pendant sa campagne d’écraser la criminalité, il a lancé un assaut sanglant contre le trafic de drogue, avec la collaboration de la police et d’hommes masqués non identifiés; les résidents pauvres des vaste bidonvilles de Manille ont souvent fait les frais de cette répression.

Mme Ressa et Rappler ont commencé à publier des histoires sur ces perquisitions nocturnes qui faisaient des centaines, puis des milliers, de morts et inondaient les morgues. Les policiers assuraient agir en légitime défense quand ils abattaient des trafiquants présumés. Rares étaient les suspects qui survivaient assez longtemps pour être interrogés, et les militants des droits de la personne ont commencé à dénoncer des exécutions extrajudiciaires.

Le bilan s’est alourdi et les histoires de Rappler se sont multipliées, dont certaines qui rappelaient que des armes pouvaient avoir été cachées sur le corps des victimes.

Dans un texte publié le 9 novembre 2020, un journaliste de Rappler, Rambo Talabong, a rapporté les dernières paroles de Vicent Adia, un jeune homme de 27 ans qui était soupçonné de trafic de drogue et qui avait survécu à une première tentative de meurtre. Il avait ensuite été abattu dans un hôpital près de Manille. Selon Rappler, M. Adia avait dit à un ami proche: «Les policiers sont sur le point de me tuer.»

La furie de M. Duterte envers les journalistes n’a aussi cessé de prendre de l’ampleur. Le président, qui ne mâche pas ses mots, a prévenu que les journalistes «corrompus» pourraient eux aussi être assassinés.

«En 2016, c’était vraiment, vraiment risible. Et j’ai pensé, ‘Oh, on s’en fout’. J’ai trouvé ça drôle», a dit Mme Ressa en 2020 au sujet des menaces mortelles du président dans un pays où la démocratie et les droits de la personne avaient été restaurés.

Toute trace d’humour s’est évaporée quand elle a été ciblée. Elle a été arrêtée et détenue toute la nuit, accusée d’infractions criminelles, et reconnue coupable de diffamation et d’évasion fiscale l’an dernier. Elle est libre en attendant la résolution de son appel, mais demeure passible de six ans de prison.

Environ au même moment, Mme Ressa a commencé à porter un gilet pare-balles après avoir reçu des menaces. En 2020, le documentaire «A Thousand Cuts», de la cinéastes américano-philippine Ramona S. Diaz, la montre suppliant les dirigeants de Facebook d’effacer les messages violents contre elle et de retirer les diffusions en direct de partisans de M. Duterte manifestant devant les bureaux de Rappler.

«Le gouvernement philippin a lancé dix mandats d’arrestation contre moi. Dans la dernière année, le gouvernement m’a empêchée de voyager quatre fois, notamment quand ma mère a reçu un diagnostic de cancer et pour visiter mes parents âgés», a-t-elle dit lors d’une entrevue Zoom après avoir gagné le Nobel.

M. Duterte et d’autres dirigeants philippins prétendent que les accusations criminelles contre M. Ressa ne portent pas atteinte à la liberté de presse, mais découlent du processus judiciaire normal en raison de leurs infractions.

En juin, un tribunal de Manille a rejeté une poursuite en diffamation logée contre Mme Ressa et M. Talabong par un puissant homme d’affaires, qu’un article publié en 2012 liait au trafic de drogues et de personnes. L’article prétendait aussi que le juge en chef du pays utilisait une voiture enregistrée au nom de cet individu.

Une autre poursuite en diffamation a été rejetée en août, mais plusieurs autres demeurent. Mme Ressa a plaidé non coupable à de multiples accusations, notamment d’évasion fiscale.

«Tu ne réalises pas à quel point le gouvernement est puissant avant d’être attaqué comme nous l’avons été. Quand les différents rouages du gouvernement travaillent contre toi, c’est un peu étourdissant», a dit Mme Ressa.