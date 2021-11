Ce que nous savons jusqu’à présent sur le variant Omicron

Les deux premiers cas du variant préoccupant Omicron au Canada ont été confirmés dimanche à Ottawa et un premier cas a été confirmé au Québec lundi.

Le variant, qui est peut-être plus transmissible, a été détecté pour la première fois en Afrique du Sud, et sa découverte a coïncidé avec un récent sommet de cas de COVID-19 dans ce pays. Voici ce que nous savons jusqu’à présent :

QU’EST-CE QU’OMICRON ?

Omicron est un nouveau variant de COVID-19 qui a été désigné «variant préoccupant» par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) la semaine dernière. L’agence de santé des Nations unies a également donné le nom au variant, selon un système de classification basé sur l’alphabet grec.

L’OMS a déclaré que le variant possède «un grand nombre de mutations, dont certaines sont préoccupantes», et des preuves préliminaires suggèrent qu’il présente un risque accru de réinfection.

L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, a déclaré vendredi que certaines des mutations détectées présentent un potentiel de plus grande transmissibilité et pourraient réduire l’immunité naturelle ainsi que l’immunité offerte par les vaccins.

OÙ A-T-IL ÉTÉ TROUVÉ ?

En dehors de l’Afrique du Sud, des cas d’Omicron ont été confirmés dans un nombre croissant de pays. Le Canada, les Pays-Bas, Israël, l’Australie, l’Allemagne, la Belgique, le Royaume-Uni et Hong Kong font partie de ceux qui ont signalé des cas. L’Espagne a confirmé lundi son premier cas, chez un voyageur arrivé d’Afrique du Sud.

Les autorités sanitaires portugaises, quant à elles, ont identifié 13 cas d’Omicron chez les membres d’un club de soccer de haut niveau et enquêtent sur une éventuelle transmission locale du variant. Ce serait le premier cas signalé de transmission locale en dehors de l’Afrique australe.

Les deux premiers cas au Canada, confirmés à Ottawa, concernent des personnes récemment rentrées du Nigeria, selon le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario. Le Dr Kieran Moore a déclaré lundi que la province enquêtait sur quatre autres cas possibles – deux à Ottawa et deux dans la région de Hamilton. Le Dr Moore a déclaré qu’il ne serait pas surprenant de voir plus de cas, ajoutant que la province effectue un séquençage du génome sur tous les tests de COVID-19 déclarés positifs afin d’aider à détecter le variant.

Les bureaux de santé publique de l’Ontario ont également offert des tests de dépistage à 375 personnes récemment rentrées de pays que le Canada considère à haut risque pour le variant, a-t-il déclaré.

Au Québec, le ministre de la Santé Christian Dubé a précisé en conférence de presse lundi que la santé publique a identifié115 cas de voyageurs provenant de pays africains considérés comme étant problématiques.«Ils ont été appelés pour faire un nouveau test PCR et s’isoler» pour une période de 14 jours.

QUE FAIT LE CANADA?

Le Canada a annoncé la semaine dernière qu’il n’autorisait plus les visiteurs d’Afrique australe dans le but de limiter la propagation du variant Omicron.

L’interdiction s’applique aux ressortissants étrangers qui ont séjourné au cours des 14 derniers jours dans sept pays répertoriés, dont l’Afrique du Sud, le Mozambique, le Botswana, le Zimbabwe, le Lesotho, la Namibie et Eswatini. Le Nigeria – où se trouvaient les deux cas confirmés en Ontario – ne figure pas sur la liste.

Les voyageurs qui ont transité par les pays énumérés et sont déjà au Canada doivent se mettre en quarantaine et subir un test de dépistage de la COVID-19.

Ottawa a également lancé un avis décourageant les voyages non essentiels en Afrique du Sud et dans les pays voisins. Le gouvernement fédéral a déclaré qu’il imposerait des restrictions supplémentaires aux frontières si nécessaire.

Les partis d’opposition et certains dirigeants provinciaux font pression sur Ottawa pour mettre en place des mesures frontalières strictes pour maintenir Omicron à l’extérieur du pays. Le médecin hygiéniste en chef de l’Ontario a déclaré que la province voulait des tests pour tous les voyageurs qui reviennent au pays, peu importe d’où ils viennent.

QUE FONT LES AUTRES PAYS ?

Plusieurs autres pays ont également mis en vigueur des interdictions de voyager en Afrique australe, ainsi que des mesures de dépistage plus strictes.

Les États-Unis ont interdit les voyages en provenance d’Afrique du Sud et de plusieurs autres pays de la région à partir de lundi. D’autres, dont la Nouvelle-Zélande, Israël et l’Union européenne, ont également restreint ou interdit les voyages en provenance de la région.

Le Japon a annoncé lundi qu’il suspendait l’entrée de tous les visiteurs étrangers.

Cependant, l’Organisation mondiale de la santé souligne que les restrictions de voyage «pourraient contribuer à réduire légèrement la propagation de la COVID-19», mais que celles-ci «font peser un lourd fardeau sur les vies et les moyens de subsistance».

QUELLE EST L’EFFICACITÉ DES VACCINS CONTRE OMICRON

Ce n’est pas encore clair, mais les fabricants de vaccins se penchent sur la question.

Au Québec, le directeur de la santé publique, le docteur Horacio Arruda a par ailleurs expliqué que «si jamais on avait une impression qu’il (le vaccin) n’est pas si efficace, les compagnies vont pouvoir ajuster leurs vaccins, particulièrement celles qui font de l’ARN messager, et on pense qu’en dedans de trois ou quatre mois on pourrait avoir un nouveau vaccin».