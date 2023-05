Ce qu’il faut savoir au sujet du couronnement de Charles III

LONDRES — La famille royale britannique écrira un nouveau chapitre samedi avec le couronnement du roi Charles III.

Le faste, l’apparat et le symbolisme remontent à plus de 1000 ans, mais le couronnement de ce roi comportera de nouvelles variantes de la tradition et des changements par rapport au couronnement de sa mère, la reine Élisabeth II, il y a 70 ans.

La cérémonie prévue à l’abbaye de Westminster sera plus sobre que la précédente, même si des rois d’autres pays, des chefs d’État et la plupart des membres de la famille de Charles seront présents, et que le monarque portera les mêmes vêtements qu’Élisabeth.

Voici ce qu’il faut savoir sur le couronnement.

POURQUOI UN COURONNEMENT SI CHARLES EST DÉJÀ ROI?

Charles est monté automatiquement sur le trône à la mort d’Élisabeth le 8 septembre, et il a été officiellement proclamé monarque de Grande-Bretagne deux jours plus tard, lors d’une cérémonie d’ascension retransmise pour la première fois à la télévision.

Charles a déclaré qu’il était «profondément conscient de ce grand héritage et des devoirs et lourdes responsabilités de la souveraineté qui m’ont été transmis».

Le couronnement n’est pas une obligation légale et d’autres monarchies européennes ont renoncé à ces cérémonies.

Mais cet événement profondément religieux et riche en costumes est une confirmation plus formelle de son rôle de chef d’État et de chef titulaire de l’Église d’Angleterre, et vise à montrer que l’autorité du roi était dérivée de Dieu.

Au cours de la cérémonie dirigée par le chef spirituel de l’Église, l’archevêque de Canterbury, Charles sera oint d’huile, recevra les symboles traditionnels du monarque, notamment l’orbe et le sceptre, et la couronne de Saint-Édouard sera placée sur sa tête pour la première fois. L’épouse de Charles, Camilla, sera couronnée reine consort.

QU’EST-CE QUI SERA DIFFÉRENT DU DERNIER COURONNEMENT?

La cérémonie du couronnement remonte à la période médiévale et reste en grande partie inchangée.

L’abbaye de Westminster est le théâtre du rituel depuis le couronnement de Guillaume le Conquérant en 1066.

Le couronnement d’Élisabeth II, en juin 1953, a été le premier à être retransmis en direct à la télévision. La retransmission en noir et blanc a attiré des dizaines de millions de téléspectateurs au Royaume-Uni et a ensuite été diffusée dans le monde entier. À l’ère de la diffusion en continu et des médias sociaux, les gens pourront regarder le couronnement de Charles en direct depuis pratiquement n’importe quel endroit de la planète et publier leurs commentaires avec un émoji couronne créé pour l’occasion.

Charles a annoncé qu’il souhaitait réduire la taille de la monarchie. Son couronnement devrait refléter cette volonté, avec une cérémonie plus courte que celle de sa mère, qui a duré trois heures, et la présence de 2000 invités dans l’assistance, soit un quart du nombre de ceux qui s’étaient rassemblés pour assister au couronnement d’Elizabeth.

En guise de clin d’œil à l’évolution de la composition religieuse du Royaume-Uni, des chefs religieux bouddhistes, hindous, juifs, musulmans et sikhs joueront un rôle lors du couronnement. Cela reflète le vœu de Charles d’être «le défenseur des croyances», par opposition au «défenseur de la foi».

La procession qui suivra la cérémonie sera également nettement plus courte que le parcours de huit kilomètres qu’Élisabeth et son mari, le prince Philip, avaient emprunté pour faire le tour de Londres en 1953. Charles et Camilla prévoient d’emprunter un ensemble plus moderne de roues tirées par des chevaux pour parcourir les deux kilomètres qui séparent le palais de Buckingham de l’abbaye. Une fois couronnés, ils remonteront le temps et referont le trajet dans le carrosse vieux de 260 ans ― réputé pour sa conduite difficile ― utilisé lors de tous les couronnements depuis celui de Guillaume IV en 1831.

QUI FIGURE SUR LA LISTE DES INVITÉS?

Une centaine de chefs d’État sont attendus, ainsi que des membres de la famille royale, du prince héritier japonais Akishino et de son épouse Kiko au roi d’Espagne Felipe VI et à la reine Letizia. Le premier ministre canadien Justin Trudeau sera sur place.

Les États-Unis maintiendront leur tradition de non-participation d’un président à un couronnement royal britannique, bien que la première dame, Jill Biden, doive y assister.

William, prince de Galles et héritier du trône, devrait s’agenouiller devant son père et lui promettre sa loyauté lors de ce que l’on appelle l’hommage du sang royal.

Son frère cadet, le prince Harry, duc mécontent de Sussex, ne devrait pas prendre part à la cérémonie. Son mémoire explosif «Spare», qui est devenu un best-seller au début de l’année, contient des affirmations peu flatteuses sur la famille royale.

Il y a encore trois semaines, la question se posait de savoir si Harry et son épouse, Meghan, assisteraient au couronnement après avoir accusé la famille royale de racisme et de manipulation médiatique.

Harry sera présent, mais la duchesse restera dans la maison du couple en Californie du Sud avec leurs deux jeunes enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet.

Le couronnement a lieu quelques jours avant le début du premier procès intenté par Harry contre la presse tabloïd britannique. Cette affaire pourrait révéler d’autres secrets de famille.

Lors d’une audience dans une affaire similaire la semaine dernière, Harry a assuré dans des documents judiciaires que le palais de Buckingham, avec l’approbation de la reine, avait conclu un accord avec les journaux anglais de Rupert Murdoch pour régler les allégations de piratage téléphonique sans procès. Harry a dit que le personnel du palais lui avait demandé de renoncer à son action en justice.

Harry a précisé que le personnel du palais lui avait ordonné d’abandonner son litige parce que son père voulait s’attirer les faveurs de la presse.

Le drame familial ne s’arrête pas là. Le frère de Charles, le prince Andrew, ne devrait pas non plus jouer de rôle dans la cérémonie. Andrew a renoncé à ses fonctions royales et s’est vu retirer ses titres militaires et ses protections après la révélation de son amitié avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein. Andrew a réglé un procès avec une femme qui affirmait avoir été forcée à avoir des relations sexuelles avec lui lorsqu’elle était adolescente.

QUELLE EST L’IMPORTANCE DU COURONNEMENT?

Les sondages d’opinion montrant que le soutien à la monarchie s’est affaibli ces dernières années, c’est l’occasion pour Charles de rechercher et d’obtenir l’adhésion du public.

Des foules sont attendues dans les rues pour acclamer le nouveau roi, et d’autres se tiendront devant le palais de Buckingham pour l’attendre au balcon après la procession.

Alors que les critiques à l’encontre de la couronne étaient relativement discrètes ces dernières années, par respect pour la reine et les décennies qu’elle a passées au service du pays, la question de savoir si la Grande-Bretagne a encore besoin de cette institution désuète ou si elle devrait devenir une république avec un chef d’État élu risque de faire l’objet d’un débat beaucoup plus intense.

Le chef du groupe antimonarchiste Republic a déclaré qu’il prévoyait de rassembler plus de 1000 manifestants vêtus de jaune, scandant «Pas mon roi» lors du passage du cortège royal.

Pour la grande majorité, cependant, ce sera l’occasion de célébrer le fait d’être britannique ― ou de montrer leur soutien à une institution qui fait l’objet d’une fascination pour tant de gens dans le monde entier.

Les rues seront bordées de drapeaux de l’Union, les spectateurs seront vêtus de rouge, de blanc et de bleu, et des avions militaires survoleront le pays en projetant des panaches de fumée aux couleurs nationales. L’apparat de la cérémonie elle-même rappelle également l’époque où la Grande-Bretagne était la nation la plus puissante du monde.

QUI PAIE LA NOTE POUR LA CÉLÉBRATION?

Le public paie la facture du couronnement. Il n’y a pas encore d’estimation officielle de ce que cela pourrait coûter. Certains rapports estiment qu’il pourrait dépasser les 125 millions $ US.

Cette célébration intervient alors que le Royaume-Uni traverse une crise difficile liée au coût de la vie et que de nombreuses personnes peinent à chauffer leur maison cet hiver et à mettre de la nourriture sur la table.

Mais de nombreuses personnes devraient profiter de ce battage médiatique.

Les autorités s’attendent à un essor du tourisme et les événements sur le thème du couronnement et les produits commémoratifs susceptibles de générer des taxes de vente supplémentaires ne manquent pas.

Les amateurs désireux de se souvenir de cet événement historique peuvent trouver de tout, de la porcelaine fine aux pièces de monnaie commémoratives, en passant par les masques en carton de Charles et Camilla.