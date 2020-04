Ce serait une «erreur» des États-Unis de cesser d’exporter au Canada, dit Trudeau

OTTAWA — Justin Trudeau dit que ce serait «une erreur» si les États-Unis décidaient de cesser d’exporter du matériel médical vers le Canada, comme c’est l’intention de l’administration Trump.

La compagnie américaine 3M, qui fabrique des masques et des respirateurs, a confirmé avoir reçu une demande de l’administration afin de cesser d’en exporter au Canada et dans les marchés de l’Amérique latine.

Dans un communiqué, 3M a répliqué qu’il y aurait des «implications humanitaires significatives» si cette décision allait de l’avant.

En point de presse devant sa résidence, vendredi, M. Trudeau a assuré que son gouvernement travaille «très étroitement» avec les États-Unis pour éviter que ce scénario se concrétise.

Il n’a cependant pas précisé s’il allait s’entretenir directement avec le président américain Donald Trump.

Intervention de l’armée

Le premier ministre confirme par ailleurs avoir reçu une demande du gouvernement du Québec pour que l’armée prête main-forte aux communautés nordiques isolées.

Il a précisé que les Rangers seront présents pour installer des tentes et de l’infrastructure médicale, entre autres.

Ottawa avait déjà promis que les Forces armées canadiennes étaient prêtes à répondre à une demande d’une province, d’un territoire ou d’une municipalité qui en ferait la demande.

M. Trudeau a aussi annoncé que 100 millions $ seront consacrés pour livrer des provisions aux Canadiens les plus vulnérables.

L’Ontario sur le radar

Les Canadiens surveilleront de près l’Ontario, qui a promis de dévoiler des chiffres «difficiles» sur la progression de la COVID-19 dans la province vendredi.

Vendredi, M. Trudeau a réitéré que cette information au national viendra bientôt, mais il faudra se baser sur des «données très précises».

Il a aussi déclaré qu’il aimerait dire aux Canadiens quand les mesures prendront fin, mais que les scénarios dépendront de la bonne volonté de tous.

Nombre de cas

Distribution des cas au pays, selon les plus récents bilans provinciaux disponibles: 5518 au Québec, dont 36 décès; 3255 en Ontario, dont 67 décès; 1121 en Colombie-Britannique, dont 31 décès; 968 en Alberta, dont 13 décès; 206 en Saskatchewan, dont trois décès; 193 en Nouvelle-Écosse; 183 à Terre-Neuve-et-Labrador, dont un décès; 167 au Manitoba, dont un décès; 91 au Nouveau-Brunswick; 22 à l’Île-du-Prince-Édouard; six cas au Yukon; deux cas dans les Territoires du Nord-Ouest. On n’a rapporté aucun cas au Nunavut.