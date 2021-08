Cégeps et les universités: rentrée en présentiel et sans masque en classe

MONTRÉAL — Les étudiants des cégeps et des universités retrouveront tous leurs salles de classe en septembre, a annoncé la ministre de l’Enseignement supérieur, Danielle McCann, dans un communiqué publié vendredi.

«Je tiens à féliciter les étudiantes et étudiants qui ont répondu présents à la campagne de vaccination. Je me réjouis de savoir que votre implication nous permet aujourd’hui de planifier une vraie rentrée en présence», a affirmé la ministre McCann.

À l’intérieur des classes, la distanciation physique ne sera plus requise et tous pourront retirer leurs masques une fois assis. Le masque et la distanciation de deux mètres resteront cependant obligatoires lors des déplacements.

De plus, les étudiants adéquatement vaccinés auront accès aux activités parascolaires, notamment sportives. Le gouvernement fournira plus de détails à ce sujet «lorsque les modalités du passeport vaccinal seront dévoilées».

Certains établissements «où le risque épidémiologique est jugé plus grand», soit ceux où une moins grande portion des étudiants sera vaccinée, devront imposer des mesures plus restrictives, comme le port du masque «en tout temps», sauf pendant les repas. Ces écoles ne pourront pas non plus organiser d’activités d’intégration lors de la rentrée.

Moins de vaccins, plus de restrictions

Cette annonce survient à un moment où le gouvernement de François Legault cherche à convaincre les jeunes d’aller se faire vacciner, alors que les premiers signes d’une quatrième vague propulsée par le virulent variant Delta apparaissent au Québec.

Elle s’inscrit aussi dans un contexte où la mise en place d’un passeport vaccinal a été confirmée jeudi.

En date de vendredi, 83,2 % des étudiants du collégial ont reçu au moins une dose de vaccin et 57,8 % en ont reçu deux, alors qu’à l’université, 86,6 % des étudiants ont reçu au moins une dose de vaccin et 68,5 % en ont reçu deux, selon Québec. La cible établie par le gouvernement est de 75 % de la population.

«Si ce n’est pas déjà fait, je vous invite à vous faire vacciner dès que possible (…) de façon que la proportion d’étudiantes et d’étudiants ayant reçu leurs deux doses de vaccin soit la plus élevée possible en prévision de la rentrée», a insisté la ministre McCann.

Le Québec compte 1558 cas actifs de COVID-19, un nombre qui ne cesse de grimper depuis les trois dernières semaines.

En tout, 11 241 Québécois sont morts de la maladie depuis mars 2020.

