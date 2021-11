CENTAURE: Des frappes policières coordonnées partout au Québec pour saisir des armes

MONTRÉAL — Des frappes policières visant à retirer des armes à feu illégales de la circulation ainsi que des stupéfiants ont été menées jeudi dans le cadre de la fameuse stratégie CENTAURE mise sur pied par Québec.

Au moment d’annoncer la création de la stratégie CENTAURE, en septembre dernier, la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault disait vouloir transmettre le message que «la violence liée aux armes à feu (…) c’est assez!»

Si le message n’avait pas été bien saisi sur le coup, il sera peut-être un peu plus clair maintenant que les forces policières ont mené près d’une dizaine de perquisitions coordonnées aux quatre coins de la province pour saisir divers éléments de preuve dans le but de procéder à d’éventuelles arrestations.

Les frappes coordonnées par la Sûreté du Québec (SQ) ont mis à contribution de nombreux corps policiers, notamment par l’entremise des Escouades régionales mixtes (ERM).

Selon des informations transmises par la SQ, les enquêteurs ont mené des opérations à Montréal, Laval, Trois-Rivières, Saint-Amable, Mont-Laurier, Saint-Gédéon-de-Beauce, Sainte-Anne-du-Lac, Brownsburg-Chatham et dans la région de Rimouski. Un bilan de l’ensemble des opérations devrait être rendu public vendredi.

D’après certains détails révélés dans les communiqués de presse publiés jeudi, on sait que l’opération dans la région de Rimouski visait plus particulièrement le trafic de cocaïne. Celle de Saint-Amable visait le crime organisé et un individu suspecté de posséder des armes illégales. Du côté de Trois-Rivières, on visait également des membres du crime organisé.

Au moment de l’annonce de la création de la Stratégie québécoise de lutte contre la violence liée aux armes à feu, le gouvernement avait promis de consacrer 90 millions $ pour embaucher 107 policiers et experts pour se joindre à la «Coordination des efforts nationaux sur le trafic d’armes, unis dans la répression et les enquêtes» (CENTAURE).

En plus de tous les corps de police du Québec, CENTAURE bénéficie de la contribution de la Gendarmerie royale du Canada, de la Police provinciale de l’Ontario, de l’Association des directeurs de police des Premières Nations et Inuits du Québec ainsi que du Homeland Security des États-Unis.

Nouvelle ligne téléphonique

En parallèle avec son importante journée d’actions sur le terrain, la stratégie CENTAURE a annoncé le déploiement d’une nouvelle ligne téléphonique confidentielle visant à recueillir des informations du public.

Cette initiative a pour but de rassembler au même endroit toutes les informations de la population liées au trafic d’armes à feu ou à la possession d’armes illégales.

«La ligne téléphonique permet aux citoyens de transmettre, anonymement et en toute sécurité, toute information et activité criminelle ou suspecte en lien avec des armes à feu illégales», peut-on lire dans le communiqué transmis jeudi.

Toute personne détenant de l’information est invitée à appeler au 1-833-888-ARME (2763).