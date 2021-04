Centre Marcel-Dionne à Drummondville: la rénovation est privée de fonds fédéraux

DRUMMONDVILLE, Qc — Les élus du conseil municipal de Drummondville dénoncent que le Centre Marcel-Dionne ne soit pas éligible à un programme d’aide financière de rénovation pour la raison qu’il est le domicile d’une équipe de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

Le conseil municipal demande donc au gouvernement du Canada de revoir les critères d’admissibilité du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS).

La Ville explique que les infrastructures considérées sportives professionnelles ou semi-professionnelles, comme celles accueillant une équipe de la LHJMQ, sont inadmissibles aux programmes d’aide financière pour la rénovation, l’entretien et la mise aux normes.

Le maire de Drummondville, Alain Carrier, souligne que le Centre Marcel-Dionne, qui est le principal aréna public et municipal de la ville, est utilisé et fréquenté à plus de 85 % du temps par la population pour la tenue d’activités de sports mineurs et scolaires ainsi que de ligues d’adultes.

Le centre est mis à la disposition du club de hockey Les Voltigeurs de Drummondville de la LHJMQ, qui est un organisme à but non lucratif, suivant un taux d’occupation de 10 % à 15 % annuellement.

La Ville estime que la rénovation du Centre Marcel-Dionne est essentielle aux besoins de la population de Drummondville.

Le Centre Marcel-Dionne, situé sur la rue Cockburn, a été inauguré en 1963. L’amphithéâtre porte ce nom en l’honneur de Marcel Dionne, natif de Drummondville, qui a inscrit 731 buts en 1348 matchs dans la Ligue nationale de hockey (LNH) de 1971 à 1989.