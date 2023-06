Centre-ville de Montréal: incendie criminel mardi dans un secteur fréquenté

MONTRÉAL — Un établissement licencié du centre-ville de Montréal a été lourdement ravagé par un incendie criminel qui a été allumé en début de nuit, mardi.

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ne rapportait quelques heures plus tard aucun blessé, mais personne n’avait pu être arrêté.

Les autorités ont été alertées vers 1h00 lorsqu’un appel téléphonique a été logé au central d’urgence 911 pour un début d’incendie dans l’immeuble situé sur la rue de la Cathédrale près de l’intersection de la rue Saint-Antoine Ouest.

La police a été informée qu’une personne a été vue lançant un cocktail Molotov dans l’établissement afin d’y mettre le feu. Cette personne a ensuite pris la fuite à pied, vers une destination inconnue.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) sont intervenus pour limiter les dégâts causés par le feu.

L’édifice est situé à un carrefour hautement fréquenté. On y trouve notamment la Place du Canada, un immeuble de Citoyenneté et Immigration Canada et un terminus d’autocars.

En fin de nuit, un périmètre de sécurité empêchait toute circulation automobile sur un tronçon de la rue de la Cathédrale, au sud de la rue Saint-Antoine Ouest.

L’enquête est menée par l’escouade des incendies criminels du SPVM.