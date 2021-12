Centre-ville de Montréal: le retour des travailleurs s’accélère selon un sondage

MONTRÉAL — Le retour des travailleurs en présentiel s’est accéléré au centre-ville de Montréal cet automne, selon un sondage publié mercredi par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Le sondage réalisé par la firme Léger du 26 octobre au 5 novembre derniers montre que 61 % des répondants indiquent être de retour, dont 29 % à temps plein et 32 % à raison de quelques journées par semaine.

Le président et chef de la direction de la CCMM, Michel Leblanc, soutient qu’il s’agit d’un net progrès par rapport au rythme de retour de 47 % observé en août et à celui de 28 % de juin.

Parmi les personnes de retour, 70 % se déclarent satisfaites de l’expérience proposée par leur employeur; 62 % ont réaffirmé l’importance de la flexibilité des horaires de présence au bureau comme incitatif majeur à leur retour.

Quant au télétravail, 76 % des travailleurs continuent de l’apprécier, comparativement à 78 % en août et 84 % en juin.

Cependant, après plus d’un an de pandémie, les répondants indiquent vivre des difficultés liées au télétravail, dont trois principales: la perte d’esprit d’équipe (40 %), l’isolement social (35 %) et la difficulté de maintenir une séparation entre la vie privée et la vie professionnelle (29 %).

Le mode hybride demeure apprécié et 41 % des 604 répondants indiquent une préférence pour du présentiel à deux ou trois jours par semaine.

D’autre part, 72 % des répondants ont soutenu être inquiets des contacts potentiels avec des collègues non vaccinés, au point où 53 % des gens seraient prêts à demeurer à la maison pour éviter les contacts potentiels avec des personnes qui ne sont pas adéquatement protégées.

L’adhésion au passeport vaccinal est en croissance parmi les travailleurs sondés: ils sont 79 % à approuver son usage sur les lieux de travail, contre 70 % en août dernier.

Enfin, seulement 53 % des répondants déclarent avoir confiance que l’utilisation des transports collectifs est sécuritaire.