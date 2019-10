Centre-ville de Montréal: travaux sur une importante conduite d’eau potable

MONTRÉAL — Des travaux de voirie à être réalisés le long d’une importante voie de circulation du centre-ville de Montréal doivent être entrepris ce jeudi et ne prendront fin qu’au printemps prochain.

Il s’agit de travaux de réhabilitation et de reconstruction d’une conduite principale d’eau potable le long du tunnel Ville-Marie entre l’avenue Atwater et la rue Guy.

Par conséquent, il y aura des entraves sur les rues de la Cathédrale et Saint-Antoine Ouest. Une seule voie sera ouverte sur la rue de la Cathédrale, entre les rues Saint-Jacques et Notre-Dame Ouest, alors qu’une à deux voies seront ouvertes selon les phases de travaux sur la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Guy et l’avenue Atwater.

Le boulevard Georges-Vanier sera complètement fermé en direction nord, entre les rues Saint-Jacques et Saint-Antoine Ouest et en direction sud entre les rues Baile et Saint-Antoine Ouest.

Les autorités municipales assurent que des mesures de mitigation seront mises en place afin d’améliorer la mobilité dans le secteur. La programmation des feux de circulation sera revue et il y aura présence policière.

La Ville de Montréal explique qu’en examinant la conduite d’eau sous la rue Saint-Antoine Ouest, elle a constaté un état de détérioration important qui nécessite d’urgence des travaux qui permettront de la réhabiliter et d’en reconstruire une partie.

L’accès à l’eau potable sera maintenu pendant toute la durée des travaux.