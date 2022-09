Cérémonie au Canada pour la reine: Ottawa attend de connaître la date des funérailles

OTTAWA — La date de la cérémonie nationale de commémoration pour la reine Élisabeth II au Canada n’est toujours pas connue: les responsables à Ottawa attendent avec impatience la confirmation à Londres de la date de ses funérailles d’État au Royaume-Uni.

Le ministère du Patrimoine canadien indique toutefois que cette cérémonie nationale comprendra un service religieux, télévisé depuis la cathédrale anglicane Christ Church, à Ottawa. On prévoit aussi un défilé commémoratif, une salve de 96 coups de canon et un défilé militaire pour honorer celle qui aura été cheffe de l’État canadien le plus longtemps de toute l’histoire de la fédération — 70 ans sur 155.

Les responsables gouvernementaux à Ottawa précisent que cette cérémonie nationale doit avoir lieu le même jour que les funérailles d’État de la reine à l’abbaye de Westminster, à Londres — dont la date n’est pas encore connue.

Malgré cette incertitude sur la date, la très révérende Beth Bretzlaff, doyenne d’Ottawa et rectrice de la cathédrale anglicane Christ Church, assure que les préparatifs sont déjà en cours.

Patrimoine Canada indique qu’on invitera à cette cérémonie religieuse «des représentants de gouvernements, des dignitaires et des représentants d’organismes avec qui Sa Majesté a entretenu des liens étroits tels que des organismes de bienfaisance et des régiments militaires».

La cérémonie nationale de commémoration débutera par un défilé commémoratif à Ottawa, avec des membres des Forces armées canadiennes et de la Gendarmerie royale du Canada, indique Patrimoine Canada. Une salve d’honneur d’un coup de canon par année de vie sera tirée durant le défilé.

Après la cérémonie religieuse, un défilé aérien survolera la Colline du Parlement puis la cathédrale Christ Church. Le défilé aérien sera exécuté par les CF-18 de l’Aviation royale canadienne, «dans la formation en hommage aux personnes disparues».

Le premier ministre Justin Trudeau et les membres du cabinet et du Conseil privé de la reine au Canada devraient par ailleurs se réunir au cours des prochains jours afin de proclamer officiellement l’accession du roi Charles III à la tête de l’État canadien.

M. Trudeau devait par ailleurs signer vendredi soir le livre de condoléances, lors de son retour à Ottawa après une retraite de trois jours du cabinet à Vancouver.

Le livre de condoléances est aussi accessible en ligne, sur le site de Patrimoine Canada.