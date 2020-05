Cérémonie en hommage aux six victimes de l’écrasement de l’hélicoptère Cyclone

L’équipage d’une frégate de la Marine royale canadienne a tenu une cérémonie dimanche pour marquer le transfert du corps d’une des six membres du personnel décédés dans l’écrasement d’un hélicoptère CH-148 Cyclone.

Le NCSM Fredericton était tout près de Tarente, en Italie, après l’incident de mercredi dernier au large des côtes de la Grèce.

Un communiqué tardif de l’armée, dimanche, indique que le corps de la sous-lieutenante Abbigail Cowbrough a été retiré du navire et sera rapatrié.

L’armée ajoute que la mort du capitaine Brenden Ian MacDonald, du capitaine Kevin Hagen, du capitaine Maxime Miron-Morin, du sous-lieutenant Matthew Pyke et du caporal-chef Matthew Cousins a été reconnue lors de la cérémonie.

Les restes de Mme Cowbrough devraient quitter l’Italie à bord d’un avion militaire canadien dans les prochains jours.

Le communiqué indique qu’il y aura une cérémonie officielle plus tard cette semaine à la Base des Forces canadiennes de Trenton, en Ontario, pour les six militaires décédés et pour souligner le retour de Mme Cowbrough au Canada.