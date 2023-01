Cérémonie pour les restes partiels d’un enfant découverts sur le site d’un pensionnat

STAR BLANKET CREE NATION — Une Première Nation du sud-est de la Saskatchewan prépare un enterrement convenable après qu’un fragment de la mâchoire d’un enfant a été trouvé dans une tombe non marquée lors d’une fouille sur le site d’un pensionnat local.

La nation Crie Star Blanket a fait la découverte à l’automne alors que la communauté cherchait le site de l’ancienne école Lebret Indian Industrial School.

L’os a été identifié par le service du coroner de la province comme étant celui d’un enfant âgé de 4 à 6 ans, il y a environ 125 ans. Il n’était situé nulle part près d’une zone connue pour être un cimetière.

Lors d’une annonce dans la communauté jeudi, l’os était déposé sur une table dans une petite boîte bleu sarcelle avec des plumes peintes en blanc et noir. Les participants ont offert du tabac, un acte de respect dans de nombreuses cultures des Premières Nations, pendant que se déroulait la cérémonie.

«Nous devons suivre le protocole, a déclaré le responsable du projet, Sheldon Poitras, lors d’une entrevue vendredi.

«La directive que nous avons reçue de nos gardiens du savoir est d’avoir un service pour les ramener là où ils les ont trouvés parce que, essentiellement maintenant, c’est un lieu de sépulture.»

L’équipe est en train de fixer une date officielle pour une cérémonie d’enterrement. En attendant, M. Poitras a indiqué que l’os sera entreposé dans un endroit sûr et sécurisé.

La Première Nation a également trouvé plus de 2000 anomalies lors d’une recherche dans la région à l’aide d’un géoradar.

M. Poitras a déclaré qu’il ne croyait pas que ces découvertes équivalaient toutes à des tombes non marquées, car d’autres tests doivent être effectués.

La Première Nation travaille avec Axiom Exploration, une société d’experts-conseils de Saskatoon.

L’équipe passe aux prochaines phases du projet, qui comprend un forage de carottes miniatures plus tard cette année pour permettre aux tests ADN de confirmer ce qui s’y trouve.

L’école, qui a été l’un des plus anciens pensionnats du pays, a porté plusieurs noms et elle était dirigée par l’Église catholique romaine par l’intermédiaire de la congrégation des Missionnaires Oblats de Marie Immaculée de 1884 à 1973.

La Première Nation travaille avec l’église catholique romaine du Sacré-Cœur à proximité pour analyser la partie la plus ancienne de son cimetière afin de programmer le système radar sur ce qu’il doit détecter, puisque les sites de l’école et de l’église partagent le même sol, a expliqué M. Poitras.

«Lorsque nous aurons un nombre définitif de ce qui pourrait en fait être un domaine d’intérêt plus élevé, nous pourrons aller de l’avant en examinant et en obtenant des échantillons», a précisé M. Poitras.

Si d’autres restes sont trouvés, les identifier ne sera pas une tâche simple.

M. Poitras a déclaré que les membres de la communauté et les gardiens du savoir ont dit à l’équipe qu’ils pouvaient rechercher des restes, mais pas les exhumer.

Cette directive a un peu changé depuis l’annonce de jeudi.

«Il y a cet état d’esprit de justice et de responsabilité, a mentionné M. Poitras. Ramener ces personnes perdues dans leurs foyers légitimes nécessite une enquête médico-légale plus détaillée.»

Les travaux pourraient probablement prendre de trois à cinq ans, selon M. Poitras.

L’école avait la réputation d’un enseignement religieux strict, d’un travail physique ardu et d’abus physiques. À la Commission de vérité et réconciliation, les survivants ont parlé de longues périodes d’agenouillement, de lits renversés avec des enfants toujours dessus et qu’ils avaient reçu des gifles au visage. Un survivant a raconté avoir vu un camarade de classe attaché à une bouche de chauffage.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation a un record de 56 décès d’élèves à cette école.

Les élèves qui fréquentaient l’école provenaient de différentes Premières Nations et certains venaient des États-Unis.

Pour créer une base de données d’ADN, l’équipe devra se rendre dans chaque communauté pour demander des échantillons, a fait savoir M. Poitras.

«C’est un gros processus en soi», a-t-il dit.

Le Centre national pour la vérité et la réconciliation a déclaré qu’il s’engageait à mener à bien ce travail et qu’il continuerait à travailler avec les communautés pour apporter leur soutien.

«Cette annonce met en évidence l’ampleur de la tâche qui nous attend alors que nous nous efforçons de récupérer et de ramener à la maison tous les enfants disparus qui sont morts en raison de la violence et de la négligence des pensionnats», a déclaré l’organisation dans un communiqué.

On estime que 150 000 enfants autochtones ont été forcés de fréquenter des pensionnats pendant plus d’un siècle au Canada.

Le Programme de soutien en santé – résolution des questions des pensionnats indiens dispose d’une ligne d’assistance téléphonique pour aider les survivants des pensionnats autochtones et leurs proches souffrant de traumatismes invoqués par le rappel d’abus passés. Le numéro est le 1 866-925-4419.