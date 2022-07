Cerfs au parc Michel-Chartrand à Longueuil: une chasse contrôlée prévue à l’automne

La Ville de Longueuil n’a plus le choix que d’aller de l’avant avec une chasse contrôlée des cerfs de Virginie dans le parc Michel-Chartrand l’automne prochain.

À force de débattre et de tergiverser sur le sort des chevreuils du parc, la population de cervidés a littéralement explosé et atteint aujourd’hui dix fois la capacité du parc, dont la superficie n’est que de 1,85 kilomètre carré.

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, a fait le point mercredi matin, dévoilant le résultat du dernier inventaire de l’espèce.

Le nombre de 72 de l’an dernier était passé à 108 au printemps, soit avant la période de reproduction, et dépasse certainement ce nombre à ce moment-ci. Il s’agit d’une hausse de 50 % par rapport à la même période en 2021 et de 238 % par rapport à 2017.

Or, la capacité du parc n’est que de 10 à 15 chevreuils et son environnement naturel est en train de s’effondrer à cause de cette surpopulation. Les experts notent que les animaux eux-mêmes souffrent d’un manque de nourriture dans cet espace limité.

De plus, cette concentration excessive est source d’accidents de la route causés par des collisions avec les cervidés et d’une transmission accrue de la maladie de Lyme par les tiques infectées qui sont transportées par les cerfs, notamment.

La mairesse Fournier a indiqué qu’il faut impérativement réduire et ensuite contrôler la population de l’animal, sans quoi le scénario risque de se répéter année après année.

La méthode de réduction du cheptel par une chasse contrôlée, déjà en vigueur depuis 2003 dans le boisé du Tremblay, aussi situé à Longueuil, a été privilégiée. Il s’agira d’une chasse à l’arbalète et non à l’arme à feu puisque le parc est en pleine zone urbaine et sera réalisée par une firme spécialisée. La viande sera ensuite distribuée dans des banques alimentaires.

La suggestion de capture et de déplacement des cervidés, telle que proposée par des défenseurs des animaux, n’a pas reçu l’approbation du comité d’éthique de l’école vétérinaire de l’Université de Montréal, qui y voit davantage un risque de mort souffrante que de sauvetage. Des procédures judiciaires ont été entamées dans ce dossier pour tenter d’empêcher la Ville de Longueuil d’aller de l’avant, mais celle-ci maintient son plan devant la détérioration rapide du parc et la croissance exponentielle de la population.