Certaines régions de la C.-B. pourraient recevoir un peu de pluie en fin de semaine

L’évolution de la situation des incendies de forêt en Colombie-Britannique a forcé un autre ordre d’évacuation, alors qu’un brasier incontrôlable menace une zone rurale du nord de la province.

Le district régional de Bulkley-Nechako et de la première nation Takla a rehaussé l’alerte à un ordre d’évacuation, jeudi soir, pour un secteur reculé au nord-ouest de Mackenzie, qui pourrait être coupé par un feu de forêt de 63 kilomètres carrés en activité depuis le 1er juillet.

Ailleurs, des ordres d’évacuation ont été émis pour plus de 300 propriétés à proximité d’incendies de forêt distincts dans les districts régionaux de Cariboo et de Thompson-Nicola, mais un ordre d’évacuation a été levé pour 61 propriétés autour du lac Bonaparte, au nord de Kamloops.

Plus de 300 incendies de forêt brûlent dans cette province, affectant environ 1500 propriétés où les résidents ont reçu l’ordre de partir, plus tôt cette semaine. Les avis d’évacuation restent en vigueur pour de nombreuses autres propriétés, y compris l’ensemble des communautés de 100 Mile House, Ashcroft et Cache Creek.

Environnement Canada affirme que les avertissements de chaleur pour certaines parties du centre et du sud de l’intérieur sont terminés, mais la fumée des feux de forêt signifie que des avis sur la qualité de l’air sont émis pour la majeure partie de la moitié est de la Colombie-Britannique. Les conditions ne devraient pas s’améliorer au cours du week-end.

Certaines parties de l’intérieur de la province pourraient connaître des averses, mais le bureau météorologique prévient que les précipitations au cours des prochaines 24 heures dans la zone entourée de feux de forêt à 100 Mile House pourraient être accompagnées d’éclairs.