Certaines salles d’urgence du Québec sont débordées mardi, selon Index Santé

MONTRÉAL — À l’approche de la période des Fêtes, l’achalandage dans les salles d’urgence du Québec est très élevé dans certaines régions, depuis plusieurs jours.

Le site web Index Santé, qui affiche une mise à jour régulière de la situation des principales salles d’urgence de toutes les régions du Québec, signale que lors de sept des dix derniers jours, soit du 11 au 20 décembre, le taux d’occupation moyen au Québec a franchi la capacité de 100 %. En fin de nuit, mardi, il s’élevait à 101 %.

L’occupation était normale mardi matin dans les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, du Bas-Saint-Laurent et de Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. En revanche, l’achalandage moyen était supérieur à 140 % dans trois régions.

Dans la région de Lanaudière, le Centre hospitalier régional de Lanaudière et l’Hôpital Pierre-Le-Gardeur affichaient des occupations de de 173 % et de 167 %, respectivement.

Cinq des six hôpitaux des Laurentides étaient au rouge, l’Hôpital régional de Saint-Jérôme, l’Hôpital Laurentien et l’Hôpital de Saint-Eustache présentant des occupations variant entre 134 % et 172 %.

Le taux moyen de fréquentation des urgences était de 140 % en Montérégie. Il s’élevait à 184 % à l’Hôpital du Suroît, à 173 % à l’Hôpital Honoré-Mercier et à 171 % à l’Hôpital Pierre-Boucher. Dans chacun de ces deux derniers cas, 17 patients étaient sur civière depuis au moins 48 heures.

Parmi les 21 hôpitaux de l’île de Montréal, huit salles d’urgence dépassaient leur capacité. Celles des hôpitaux Fleury et Sacré-Coeur étaient les plus achalandées.

À Québec, la situation était problématique, surtout, à l’Hôpital Saint-François-d’Assise et à l’Hôpital de l’Enfant-Jésus, où les taux de d’occupation étaient de 115 % et de 110 %, respectivement.

Ailleurs au Québec, les taux d’occupation des urgences étaient élevés à l’Hôpital Le Royer de Baie-Comeau (240 %), à l’Hôpital de Hull (164 %), à l’Hôpital du Centre-de-la-Mauricie (132 %), au Centre hospitalier de Granby (130 %), au Centre hospitalier Sainte-Croix de Drummondville (126 %) et à l’Hôpital de La Sarre (125 %).

Lundi, le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a affirmé qu’en raison de la transmission communautaire devenue fulgurante du virus de la COVID-19, il lui faut envisager de procéder à du délestage additionnel dans les hôpitaux.