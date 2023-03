Certains enseignants canadiens invitent ChatGPT en classe

En décembre, Brendan Benson a commencé à remarquer que ses élèves de secondaire 5 remettaient des essais qui se ressemblaient.

M. Benson, qui enseigne l’anglais au Pickering College de Newmarket, en Ontario, savait que ses élèves s’appuyaient souvent sur des applications comme Grammarly ou AutoCorrect. Mais la situation semblait différente.

«J’ai commencé à m’interroger sur le processus d’écriture des élèves», a-t-il raconté. Il n’a pas tardé à comprendre que la réponse était ChatGPT, un robot conversationnel d’intelligence artificielle, souvent utilisé comme solution de rechange aux moteurs de recherche.

Il peut répondre aux questions en composant des réponses, blagues, des chansons et des poèmes longs et complexes, y compris des dissertations.

Mais au lieu de réprimander ses élèves et de bannir la technologie, M. Benson les a laissés expliquer comment ils l’utilisaient et, le mois dernier, il a élaboré un plan d’évaluation des travaux réalisés avec l’aide du robot conversationnel.

Il fait partie des professeurs à travers le Canada qui invitent ChatGPT dans la salle de classe, au milieu d’un débat sur l’éthique, le plagiat et d’autres pièges potentiels.

M. Benson a déclaré qu’il voyait une occasion de travailler avec ChatGPT et d’encourager la pensée critique chez les étudiants, qui, selon lui, pourraient faire mieux que l’IA.

Pour l’aider à évaluer les devoirs assistés par ChatGPT, les étudiants ont été invités à soumettre des transcriptions de leurs conversations avec l’IA et à expliquer ce qu’ils ont appris sur le processus d’écriture. Ils étaient excités par l’idée, a fait savoir M. Benson.

Il a raconté que lorsqu’il a proposé d’utiliser l’option ChatGPT, un étudiant lui a souri et a affirmé que c’est la chose «la plus progressiste et la plus excitante» qu’on lui ait jamais demandé de faire.

Risques éthiques

Le directeur de l’enseignement et de l’apprentissage au Pickering College, Joshua Armstrong, a indiqué que l’IA fera partie de l’éducation et qu’il s’inquiète des implications éthiques.

«Nous voulons toujours que les étudiants comprennent à quoi ressemble le plagiat, a-t-il déclaré. C’est un principe fondamental que nous enseignons à nos élèves depuis des générations.»

Selon lui, cela se résume à «un bon enseignement sur la façon de se procurer quelque chose que vous utilisez à partir de l’IA».

À l’Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, Patrick Parra Pennefather vient de terminer un projet dans lequel des étudiants ont utilisé ChatGPT pour écrire une pièce dans le style de William Shakespeare.

M. Pennefather, professeur adjoint au département de théâtre et de cinéma, a demandé aux étudiants d’utiliser ChatGPT pour aider à écrire une scène dans laquelle Macbeth, Portia, Othello et Shylock – des personnages de trois pièces différentes de Shakespeare – se rencontrent tous.

«J’encourage mes élèves à essayer d’aller jouer de manière créative avec ces générateurs pour voir comment ils peuvent les amener à créer du contenu qui les intéresse. Alors Shakespeare est un parfait exemple», a déclaré M. Pennefather.

Il a également demandé aux étudiants de tester la façon dont ChatGPT rédige des essais et a établi que l’IA adore utiliser «en conclusion» pour commencer le dernier paragraphe d’un essai.

Il y voit un moyen de doter les étudiants des connaissances nécessaires pour naviguer dans des outils tels que ChatGPT tout en améliorant leur esprit critique. L’un de ses étudiants s’est ainsi rendu compte qu’il écrivait de manière stéréotypée et explore maintenant de nouvelles façons de composer.

Prétendre que les outils d’IA n’existaient pas n’était pas une solution, selon M. Pennefather, et il valait mieux inspirer les étudiants sur la meilleure façon de les utiliser.

Mais certains éducateurs restent méfiants face aux risques éthiques.

Garth Nichols, directeur adjoint du Havergal College, une école privée pour filles de la maternelle à la 12e année basée à Toronto, souhaite que les élèves comprennent l’importance de la propriété intellectuelle alors que l’IA s’intègre à l’apprentissage.

Il a souligné que ChatGPT ne produisait pas d’extraits de prose ou de textes existants, mais était plutôt un «grand modèle de langage», un type d’algorithme qui base sa sortie sur de grandes quantités de données. Ce faisant, il pourrait produire du contenu sans citation appropriée des créateurs originaux.

Cela a soulevé «de très bonnes questions sur la propriété intellectuelle et le droit d’auteur», a déclaré M. Nichols.

Selon lui les étudiants devraient appliquer une pensée critique pour trouver des moyens d’ajouter de la valeur et d’éviter le plagiat.

Rundle College Society, une école privée basée à Calgary, a abordé l’IA avec curiosité.

Le directeur Jason Rogers a déclaré que l’école adoptait une approche informelle et exploratoire de l’IA dans les salles de classe.

«Une fois que nous commençons à examiner en profondeur ces questions, nous pouvons envisager des approches plus innovantes et contextuelles pour mettre en œuvre des changements.»

Il a dit que l’objectif était d’introduire l’assistance du robot qui utilise l’intelligence artificielle dans les classes de la maternelle à la 12e année dans les mois à venir.

Le robot conversationnel fait également l’objet de discussions dans les écoles publiques.

Le conseil scolaire de Calgary a déclaré qu’il examinait les opportunités et les défis présentés par l’intelligence artificielle dans ses écoles.

Le conseil scolaire de Vancouver a publié la semaine dernière un balado axé sur ChatGPT et expliquant comment cela affecterait les élèves et les enseignants.

Jeff Spence, conférencier sur le balado et directeur de district des technologies de l’information au conseil scolaire, a déclaré qu’il avait encouragé les enseignants à tester ChatGPT.

«La chose la plus importante avec toute nouvelle technologie est de ne pas en avoir peur et de ne pas s’en cacher, mais d’en apprendre davantage et d’aller l’essayer», a déclaré Spence.

Il a comparé l’introduction de l’IA à l’arrivée des calculatrices dans les cours de mathématiques. L’utilisation de tels outils n’était pas de la triche, si les enseignants connaissaient leur utilisation, a-t-il expliqué.

—

Cette dépêche a été rédigée avec l’aide financière des Bourses de Meta et de La Presse Canadienne pour les nouvelles.