«C’est comme si nous étions prisonniers», plaident des gens coincés en Afghanistan

WASHINGTON — Des groupes d’anciens combattants américains et d’autres acteurs demandent aux États-Unis et aux talibans de trouver un terrain d’entente afin de permettre aux centaines d’Afghans qui souhaitent quitter leur pays et qui y sont coincés depuis une semaine de monter à bord d’un vol dans un aéroport du nord-est.

Ces groupes affirment que des dizaines d’Américains, en plus de nombreuses personnes qui possèdent la documentation nécessaire pour entrer aux États-Unis et des membres de la famille d’Américains, font partie de la foule qui attend de pouvoir décoller à bord d’un vol à l’aéroport de Mazar-e-Sharif. Les avions sont toutefois cloués au sol.

«C’est comme si nous étions prisonniers», a résumé une Afghane rencontrée à l’aéroport. Elle a ajouté que des citoyens américains, parents d’Américains d’origine afghane vivant aux États-Unis, font partie des gens qui ne peuvent embarquer dans les avions d’évacuation.

La dame travaille pour l’organisme à but non lucratif Ascend, ayant son siège social aux États-Unis. Elle vient en aide aux femmes et aux filles afghanes. Elle a témoigné sous le couvert de l’anonymat par crainte pour sa sécurité.

L’Afghane a expliqué que les personnes de son groupe ont tous les documents nécessaires — passeports ou visas — pour entrer aux États-Unis, mais que les talibans les empêchent d’accéder à l’aéroport depuis huit jours.

À un certain moment, la semaine dernière, une alarme a retenti dans la section de son hôtel réservée aux femmes. La rumeur voulait que les talibans étaient à la recherche de personnes souhaitant quitter le pays dans la section réservée aux hommes. Certains d’entre eux auraient été emmenés par les nouveaux dirigeants du pays.

«J’ai peur qu’ils nous séparent et qu’ils ne nous laissent jamais partir, a-t-elle déploré. Si nous ne partons pas, j’ai peur que de mauvaises choses nous arrivent.»

Le secrétaire d’État américain, Antony Blinken, a déclaré mardi que le gouvernement était en discussion avec les talibans pour trouver une solution à ce problème. Il a toutefois rejeté l’idée selon laquelle des citoyens américains pris aux abords de l’aéroport devenaient des otages, comme l’a suggéré un élu républicain.

«Nous avons reçu la confirmation que tous les citoyens américains et les Afghans qui possèdent les documents nécessaires pourront quitter le pays», a affirmé M. Blinken lors d’un point de presse à Doha, au Qatar. Cette ville a été utilisée lors de l’opération d’évacuation du mois dernier.

Il a expliqué que la situation est problématique à l’aéroport de Mazar-e-Sharif selon les talibans, car certaines des personnes n’ayant pas de documents valides pour quitter le pays se sont mélangées au reste du groupe. «Nous devons compléter certains processus, et c’est ce que nous faisons», a affirmé le secrétaire d’État.

Malgré tout, il a confirmé que le gouvernement avait eu des contacts «dans les dernières heures» avec les talibans. Cette nouvelle a été bien accueillie par le porte-parole du groupe Digital Dunkirk, qui chapeaute plusieurs évacuations depuis le retrait des troupes américaines, Alex Plitsas.

«Nos hommes et nos femmes en uniforme, ainsi que nos diplomates, ont fait de l’excellent boulot à Kaboul. Maintenant, il est temps de ramener nos derniers compatriotes à la maison», a-t-il soutenu.

L’armée américaine a évacué des dizaines de milliers de personnes à l’aéroport de Kaboul, la capitale du pays, le mois dernier. Le dernier vol a décollé le 30 août pour rapatrier les derniers soldats et diplomates toujours sur place.