C’est confirmé: le passeport vaccinal sera implanté au Québec dès le 1er septembre

MONTRÉAL — C’est confirmé: «le passeport vaccinal sera implanté» le 1er septembre, a annoncé le ministre provincial de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, en conférence de presse mardi.

Le gouvernement a expliqué sa décision par «l’augmentation récente des cas», «l’augmentation du variant Delta» et par «la rentrée scolaire et le retour au bureau» qui s’en viennent avec l’arrivée de l’automne.

Le ministre Dubé a expliqué que le passeport vaccinal ne sera utilisé que dans «les événements publics qui sont à fort achalandage», comme les festivals et les grands événements intérieurs, et les «lieux de grande sociabilité», comme les bars, les restaurants et les salles d’entraînement. Cela ne concernera pas les services essentiels ou les magasins de détail.

Entretemps, des projets pilotes seront déployés dans quelques commerces pour se préparer à l’implantation générale en septembre.

Le ministre Dubé a rappelé que «le Québec ne pourra pas échapper à cette quatrième vague-là», propulsée par le virulent variant Delta. Il cherche cependant à «minimiser l’impact sur les hospitalisations et les décès», ainsi que «de ne pas revenir en arrière avec un confinement généralisé».

À cause de la hausse récente des cas, les points de presse hebdomadaires du gouvernement québécois sur la COVID-19 reprendront à partir de la semaine prochaine.

Le Québec compte, en date de mardi, 1909 cas actifs de COVID-19, selon des données de l’INSPQ. Ce sont 234 nouveaux cas qui ont été confirmés depuis lundi.