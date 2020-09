C’est jour de rentrée scolaire pour de nombreux élèves en Ontario

TORONTO — Des élèves de l’Ontario commencent à retourner en classe mardi pour la première fois depuis le début de la pandémie de COVID-19.

La province a fermé toutes les écoles le 13 mars, lorsque les cas de maladie à coronavirus ont commencé à augmenter.

Cet automne, les conseils scolaires offriront un mélange de cours en personne et d’apprentissages en ligne pour les étudiants qui choisissent de rester à la maison.

Certains conseils scolaires de différentes parties de la province rouvriront leurs écoles mardi, tandis que d’autres commenceront les cours au cours des deux prochaines semaines.

Le mois dernier, le ministre de l’Éducation Stephen Lecce a autorisé les conseils scolaires à échelonner la réouverture des écoles s’ils avaient besoin de plus de temps pour mettre en place des protocoles de sécurité.

Par exemple, les élèves du secondaire commenceront leur orientation au conseil scolaire du district de Peel mardi, alors que les élèves du primaire commenceront mercredi. De leur côté, les élèves du conseil scolaire du district de Toronto ne retourneront pas en classe avant le 15 septembre.

Le gouvernement du premier ministre Doug Ford subit des pressions croissantes à propos de son plan de retour à l’école, qui a changé à plusieurs reprises avant la rentrée.

Le ministre Lecce affirme que le plan de la province accorde la priorité à la sécurité et que le gouvernement agira rapidement pour lutter contre les éclosions dans les écoles de l’Ontario.

Il dit qu’il comprend que les élèves, les parents et les enseignants puissent être préoccupés par la rentrée.

«Je pense que tous les citoyens et tous les parents du monde entier, à la veille de la rentrée scolaire, ressentent cette angoisse dans leur cœur, a admis M. Lecce en entrevue. Mais si nous continuons à suivre les conseils de la santé publique (…), je crois que les étudiants peuvent retourner dans un environnement sûr et positif.»

Le gouvernement a récemment publié de nouvelles directives sur la façon de faire face aux éclosions potentielles de COVID-19 dans les écoles.

Elles mettent l’accent sur la prévention et le dépistage à domicile, tandis que les enseignants et les directeurs seront invités à isoler tout enfant qui développe des symptômes à l’école.

Les responsables de la santé publique auront la discrétion de renvoyer des cohortes entières d’élèves à la maison, ou potentiellement de fermer des écoles, s’ils estiment que c’est la meilleure façon de limiter une éclosion.

Les conseils scolaires, les syndicats d’enseignants et certains parents ont demandé au gouvernement de former des groupes de plus petite taille pour s’assurer que la distanciation physique est possible dans la classe — et de fournir du financement suffisant pour y parvenir.

Les quatre principaux syndicats d’enseignants de l’Ontario ont fait appel à la commission du travail de la province, alléguant que le plan de réouverture de l’école enfreint les lois sur la sécurité au travail.

La porte-parole du NPD en matière d’éducation, Marit Stiles, a déclaré qu’à partir du moment où les écoles commenceront à rouvrir mardi, elle observera comment les élèves et les enseignants arrivent à garder leurs distances physiquement en classe.

Mme Stiles a indiqué que malgré la pression pour réduire la taille des classes au primaire, le gouvernement a poursuivi sa stratégie.

«Je pense que nous espérions tous que le gouvernement comprendrait le message lancé par les parents, a-t-elle déclaré. Je pense que le gouvernement croit vraiment qu’il peut rejeter la faute sur les travailleurs de l’éducation et les conseils d’administration et hausser leurs épaules.»