C’est l’heure du nettoyage à Mascouche après le passage de la tornade

MASCOUCHE, Qc — C’est l’opération nettoyage mardi à Mascouche, après qu’une tornade a ravagé la communauté lundi en fin d’après-midi.

La tornade s’est frayé un chemin destructeur dans un quartier résidentiel de Mascouche, dans Lanaudière, brisant des arbres matures en deux, aspirant des morceaux de toits et arrachant une maison en construction de ses fondations.

Un homme est décédé après s’être réfugié dans son cabanon, tandis que deux autres personnes ont été blessées lorsque la tornade a touché le sol. Le bureau du coroner du Québec a identifié la victime comme étant Jacques Lefebvre, âgé de 59 ans.

Michel Vachon a déclaré qu’il était dehors avec M. Lefebvre, un grand-père, en train de construire un petit pont derrière leurs maisons lorsqu’ils ont vu la tornade approcher.

«Moi j’ai été chanceux parce que j’ai eu le temps de rentrer chez nous, mais Jacques c’était trop loin pour rentrer chez eux», a raconté M. Vachon.

«Je pense qu’il a été emporté par le vent avec tous les débris, les déchets, ces choses-là.»

M. Vachon a ajouté qu’il était ami avec M. Lefebvre depuis 30 ans et qu’il se souviendra de lui comme de quelqu’un qui était toujours prêt à aider les autres.

Le champ derrière leurs maisons était jonché de débris incluant des morceaux de bois, des revêtements en vinyle, des vélos et des tondeuses à gazon. Selon M. Vachon, le corps de son voisin a été retrouvé sur le terrain, à des dizaines de mètres de l’endroit où il a été vu pour la dernière fois. Au milieu du champ, un pot de fleurs rouges a été posé sur un morceau de contreplaqué déchiré, avec une note qui commençait par: «Hé Jacques, merci pour tout. Repose en paix.»

En conférence de presse, mardi après-midi, le premier ministre François Legault a offert ses condoléances à la famille et assuré qu’il ferait tout en son pouvoir pour aider les personnes touchées par l’incident, qu’il a aussi observé sur les nombreuses vidéos partagées par des citoyens.

«J’ai vu les images, ça a l’air irréel, ça a l’air d’un film d’horreur», a-t-il lancé.

M. Legault se rendra à Mascouche pour voir les dommages et rencontrer le maire de la ville, Guillaume Tremblay, plus tard mardi.

Environnement Canada affirme qu’une cellule orageuse a généré la tornade vers 15h45. Les météorologues qui ont examiné les dégâts lundi soir ont indiqué que leurs conclusions préliminaires suggèrent que la vitesse maximale du vent de la tornade s’est située entre 180 et 200 km/h, ce qui correspond à une tornade de catégorie EF2 sur l’échelle Fujita améliorée. L’échelle évalue les dommages causés par le vent entre zéro et cinq, cinq étant les plus forts.

Les résidants interrogés mardi ont décrit un vent rugissant et un nuage en entonnoir noir se déplaçant rapidement qui a ramassé tout ce qui se détachait sur son passage avant de tout recracher plus loin. Sophie Michaud était dans sa cour, mardi, faisant le point sur une scène chaotique incluant un trampoline sur son cabanon. Elle a dit que son partenaire venait d’allumer le barbecue lorsque le vent s’est levé et qu’il a eu juste le temps d’entrer.

«Il a reçu un peu de garnottes sur lui, fait qu’il est rentré à l’instant dans la maison, il a fermé la porte patio et on a juste vu le barbecue voler dans les airs, le trampoline a volé sur la maison», a-t-elle relaté.

Malgré quelques dommages au toit et un arbre qui a brisé le pare-brise de son VUS, elle est soulagée qu’elle, son partenaire et ses trois enfants soient tous en sécurité après une expérience effrayante. Elle dit que sa voisine, qui a été hospitalisée, n’a pas eu cette chance.

De l’autre côté de la rue, la moitié d’un arbre de taille normale se trouvait dans la piscine de la maison de Johny Pierre, à laquelle manquaient la plupart des bardeaux du toit. «C’était un peu terrifiant, une minute terrible, parce que c’était comme si tout s’envolait», a-t-il raconté.

M. Pierre a ajouté que même si sa maison et son jardin sont gravement endommagés, cela aurait pu être pire. Il dit que son jeune fils va nager tous les jours après l’école et qu’il aurait facilement pu être dans la piscine si la tornade était arrivée un peu plus tard.

Le maire Tremblay a déclaré lundi soir que la ville a été prise au dépourvu par la tornade, mais que son plan d’intervention d’urgence a été rapidement mis en œuvre et a bien fonctionné. Une porte-parole de la ville a dit que près de 100 bâtiments avaient été endommagés.

La ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, s’est montrée impressionnée par les équipes qui se sont rapidement mises à l’ouvrage après le passage de la tornade.

«Il y a eu une réaction très très orchestrée, très rapide, très organisée», a-t-elle noté.

La Croix-Rouge a déclaré qu’elle se préparait à aider entre 50 et 100 personnes à obtenir de la nourriture, des vêtements et un refuge temporaire.

Un porte-parole d’Hydro-Québec a indiqué que 40 travailleurs étaient sur les lieux et qu’ils espéraient rétablir le courant plus tard mardi ou mercredi. Il a ajouté qu’une vingtaine de poteaux devaient être remplacés et que d’innombrables branches d’arbres et lignes électriques endommagées devaient être transportées.

Environnement Canada avait émis lundi des veilles d’orages violents pour de nombreuses régions du sud et du centre du Québec en raison de l’humidité et des températures élevées. L’agence a précisé que les rapports de dommages provenant d’autres parties de la province étaient en cours d’analyse.