CF-18: malgré la COVID-19, les avions de remplacement devraient être choisis en 2022

OTTAWA — Le gouvernement du Canada devrait mettre finalement un terme l’année prochaine à sa quête longue d’une décennie pour trouver les avions de chasse qui seront appelés a remplacer la flotte vieillissante des CF-18, malgré les délais au processus imposés par la pandémie de COVID-19.

C’est ce que croit le sous-ministre adjoint Troy Crosby, Chef d’état-major du Groupe des matériels.

Trois fabricants d’appareils ont soumis leurs propositions l’été dernier afin d’assembler les 88 avions militaires pour l’Aviation royale canadienne. Le gouvernement et les Forces armées étudient présentement les options afin de déterminer la meilleure pour leurs besoins et signer un contrat l’an prochain, afin que les livraisons aient lieu entre 2025 et 2032.

Les autorités canadiennes choisiront entre les appareils F-35 de Lockheed Martin, le Super Hornet de Boeing et le Gripen, de Saab.

Après que des controverses politiques aient causé du retard pendant des années dans le processus sous deux différents gouvernements fédéraux, les fabricants ont demandé plus de temps pour soumettre leurs propositions en raison des contraintes posées par la pandémie de COVID-19, notamment aux mesures de sécurité entourant le développement des projets.

Troy Crosby signale d’ailleurs que plusieurs informations sur les projets sont classifiées, ce qui a imposé aux fabricants de travailler dans leurs lieux physiques, avec tous les inconvénients liés à la pandémie.

Le dernier avion de la flotte des CF-18 devait être retiré de la circulation l’année dernière, mais les retards dans le processus décisionnel de remplacement ont forcé le gouvernement du Canada à consacrer d’importantes sommes d’argent pour maintenir les CF-18 en service.

Des améliorations à ces vieux appareils restent à être apportées au cours des prochaines années selon le Chef d’état-major du Groupe des matériels, ce qui devrait coûter, au total, environ 1,3 milliard $.