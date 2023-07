Chaleur: les journées se suivent et se ressemblent

La température moyenne de la Terre est restée mercredi au niveau du record officieux établi la veille, plus récente étape d’une semaine marquée par une série de phénomènes extrêmes liés aux changements climatiques.

La température moyenne de la planète était de 17,18 degrés Celsius, selon le Climate Reanalyzer de l’université du Maine, un outil qui utilise des données satellitaires et des simulations informatiques pour mesurer l’état de la planète. Ce chiffre correspond à un record établi mardi et fait suite au précédent record de 17,01 degrés Celsius établi lundi.

Bien que ces chiffres ne constituent pas un record officiel pour le gouvernement, «ils nous donnent une indication de la situation actuelle», a déclaré Sarah Kapnick, la responsable scientifique de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). La NOAA a indiqué qu’elle tiendrait compte de ces chiffres dans ses calculs officiels.

Les scientifiques utilisent généralement des mesures beaucoup plus longues ― des mois, des années, des décennies ― pour suivre le réchauffement de la Terre, mais les maxima quotidiens indiquent que le changement climatique est en train d’atteindre des territoires inexplorés.

Alors que certains pays ont connu un temps plus froid que d’habitude, des records de température ont été battus cette semaine au Québec et au Pérou.

À North Grenville, dans l’Ontario, la ville a transformé les patinoires en centres de rafraîchissement lorsque les températures ont atteint 32 degrés Celsius mercredi, l’humidité donnant l’impression qu’il faisait 38 degrés Celsius.

«J’ai l’impression de vivre dans un pays tropical en ce moment, a déclaré Jill Sturdy, la porte-parole de la ville. C’est comme si on était frappé par la chaleur. L’air est si épais.»

La semaine dernière, Pékin a enregistré neuf jours consécutifs où la température a dépassé 35 degrés Celsius, et a ordonné l’arrêt de tout travail à l’extérieur mercredi, lorsque la température a atteint 41 degrés Celsius.

Mercredi, 38 millions d’Américains étaient en état d’alerte à la chaleur, selon Mme Kapnick.

Les scientifiques préviennent depuis des mois que l’année 2023 pourrait être marquée par des records de chaleur en raison du réchauffement de l’atmosphère dû aux changements climatiques provoqués par l’homme, en grande partie dû à la combustion de combustibles fossiles tels que le charbon, le gaz naturel et le pétrole. Ils ont également noté que La Niña, le refroidissement naturel des océans qui avait servi de contrepoids, cédait la place à El Niño, le phénomène inverse marqué par le réchauffement des océans.

«Un tel record est une nouvelle preuve de l’idée, désormais largement étayée, selon laquelle le réchauffement de la planète nous entraîne vers un avenir plus chaud», a déclaré Chris Field, un climatologue à l’Université de Stanford qui n’a pas pris part aux calculs.

Selon les données du Climate Reanalyzer, l’hiver exceptionnellement doux dans l’Antarctique a été l’un des principaux facteurs à l’origine des records enregistrés cette semaine. Certaines parties du continent et de l’océan voisin ont été plus chaudes de 10 à 20 degrés Celsius que les moyennes enregistrées entre 1979 et 2000.

«Les températures ont été inhabituelles sur l’océan et en particulier autour de l’Antarctique cette semaine, car les fronts de vent au-dessus de l’océan Austral sont puissants et poussent l’air chaud plus au sud», a expliqué Raghu Murtugudde, qui est professeur de sciences atmosphériques, océaniques et du système terrestre à l’Université du Maryland et professeur invité à l’Institut indien de technologie de Bombay.

Chari Vijayaraghavan, un explorateur polaire et éducateur qui se rend régulièrement dans l’Arctique et l’Antarctique depuis dix ans, affirme que le réchauffement climatique est évident aux deux pôles et qu’il menace la faune et la flore de la région, tout en provoquant la fonte des glaces qui fait monter le niveau des mers.

«Le réchauffement climatique pourrait entraîner une augmentation des risques de propagation de maladies telles que la grippe aviaire dans l’Antarctique, ce qui aurait des conséquences dévastatrices pour les manchots et d’autres espèces animales de la région», a prévenu M. Vijayaraghavan.

Sean Birkel, un climatologue à l’Université du Maine et le créateur du Climate Reanalyzer, a expliqué que les chiffres quotidiens n’étaient pas officiels, mais qu’ils donnaient un aperçu utile de ce qui se passe dans un monde qui se réchauffe.

Même si l’ensemble des données utilisées pour le record officieux ne remonte qu’à 1979, M. Kapnick a déclaré que, compte tenu d’autres données, le monde connaît probablement les journées les plus chaudes que nous ayons connues depuis «plusieurs centaines d’années».

Des vagues de chaleur plus fréquentes et plus intenses ont perturbé la vie dans le monde entier et provoqué des températures potentiellement mortelles.

Le docteur Hans Henri P. Kluge, le directeur régional de l’Organisation mondiale de la santé pour l’Europe, a estimé que les changements climatiques attaquaient le continent «de manière importante», ce qui pourrait faire reculer 50 ans de progrès en matière de santé publique.

En juin, une grande partie de l’Inde et du Pakistan a été confrontée à une vague de chaleur qui a duré plusieurs jours et qui a fait plus de 100 morts dans les deux pays. Les températures ont baissé au cours de la dernière semaine et les pluies de la mousson ont commencé.