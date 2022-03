Championnat jr de hockey de 2023: intérêt de Regina et de Saskatoon en Saskatchewan

REGINA — Les villes de Regina et de Saskatoon joignent leur forces afin que la Saskatchewan obtienne la présentation du Championnat du monde de hockey junior masculin de 2023.

Mercredi, le ministre québécois des Finances, Eric Girard, a affirmé que son gouvernement, la compagnie Québecor et le club de hockey les Sénateurs d’Ottawa envisageaient une candidature commune de Québec et d’Ottawa pour la tenue de ce championnat.

Le président des Sénateurs, Anthony LeBlanc, s’est contenté de reconnaître que l’équipe avait eu des discussions à ce sujet avec la Ville de Québec.

La possible candidature de la Saskatchewan profite de l’appui d’organismes touristiques de Regina et de Saskatoon, d’une association hôtelière et de diverses entreprises privées. Des retombées économiques de 50 millions $ seraient envisagées si la province obtenait la présentation du Championnat.

L’organisation du tournoi avait d’abord été confiée à la ville de Novosibirsk, en Russie, avant de lui être retirée le 28 février dernier par la Fédération internationale de hockey sur glace en raison de l’invasion russe en Ukraine.