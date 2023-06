Changement climatique: des jeunes poursuivent le Montana

HELENA, Mont. — De jeunes plaignants ont affirmé lundi que le réchauffement des températures nuisait à leur santé et menaçait leur avenir, alors que s’ouvrait dans le Montana un procès très suivi sur le climat.

L’avocat de cet État favorable aux combustibles fossiles a toutefois fait valoir que ses émissions étaient «minuscules» à l’échelle mondiale et que leur élimination n’aurait que peu d’impact.

L’affaire concernant les obligations des gouvernements de protéger la population contre l’aggravation du changement climatique est la première d’une douzaine d’actions en justice similaires à être jugée. Le procès devrait durer deux semaines.

Les 16 jeunes plaignants, soutenus par un groupe d’experts climatiques de premier plan, tentent de persuader la juge Kathy Seeley que l’allégeance de l’État à l’exploitation des combustibles fossiles met en péril leur santé et leurs moyens de subsistance, ainsi que ceux des générations futures.

L’avocat des plaignants, Roger Sullivan, a déclaré dans ses plaidoiries que ses clients et leurs familles souffraient déjà de problèmes de santé et de pertes économiques en raison du changement climatique qui assèche les rivières et aggrave les incendies de forêt. Il a ajouté que le Montana avait l’obligation de protéger ses habitants contre le changement climatique en vertu de la constitution de l’État, qui est particulièrement protectrice.

«L’État a approuvé de nombreux permis d’exploitation de combustibles fossiles qui sont responsables d’énormes quantités d’émissions de gaz à effet de serre, a lancé M. Sullivan. Chaque tonne de CO2 que nous empêchons de pénétrer dans l’atmosphère est importante.»

Le procureur général adjoint du Montana, Michael Russell, a répondu que l’État n’avait que peu de contrôle sur les émissions mondiales. Il a également dit que les préjudices allégués par les jeunes plaignants ne pouvaient pas être attribués à des actions spécifiques des fonctionnaires de l’État.

«Les émissions du Montana sont tout simplement trop minuscules pour faire la moindre différence et le changement climatique est un problème mondial qui relègue effectivement le rôle du Montana à celui d’un spectateur», a déclaré M. Russell.

Les experts estiment que l’affaire portée devant le tribunal de l’État pourrait créer un précédent juridique, mais qu’elle n’est pas susceptible d’entraîner des changements immédiats dans la politique du Montana, favorable aux combustibles fossiles.

Les écologistes ont qualifié ce procès de moment décisif, car des actions similaires ont déjà été rejetées dans presque tous les États. Une décision favorable pourrait s’ajouter à une poignée de décisions rendues dans le monde entier, selon lesquelles les gouvernements ont le devoir de protéger les citoyens contre le changement climatique.

L’une des raisons pour lesquelles l’affaire est allée si loin dans le Montana est l’obligation constitutionnelle de l’État de «maintenir et d’améliorer un environnement propre et sain». Seuls quelques États, dont la Pennsylvanie, le Massachusetts et New York, disposent de protections environnementales similaires dans leur constitution.

Les plaignants reprochent aux fonctionnaires de l’État leur incapacité présumée à réduire les émissions responsables du réchauffement de la planète, alors que le Montana poursuit l’exploitation du pétrole, du gaz et du charbon, ce qui fournit des emplois, des recettes fiscales et contribue à répondre aux besoins énergétiques de la population du Montana et d’ailleurs.

Les plaignants citent la fumée des incendies de forêt qui s’aggravent et qui étouffent l’air qu’ils respirent; la sécheresse qui assèche les rivières qui alimentent l’agriculture, les poissons, la faune et les loisirs; ainsi que la réduction du manteau neigeux et le raccourcissement de la saison des loisirs d’hiver.