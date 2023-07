Changements climatiques: Guilbeault appelle à plus d’ambition dans le monde entier

OTTAWA — L’augmentation des événements météorologiques extrêmes comme des incendies de forêt appelle à plus d’ambition sur la scène internationale en matière de lutte aux changements climatiques, croit Ottawa.

Le ministre de l’Environnement, Steven Guilbeault, a exprimé vendredi ce constat au terme d’une rencontre à Bruxelles, en Belgique, avec une trentaine de ses vis-à-vis du monde entier.

Il a insisté sur le fait que les effets des changements climatiques ne connaissent «pas de frontières».

«Ce qui est vrai pour le Canada l’est pour l’ensemble des pays de la planète», a-t-il dit en point de presse.

Il a invité ses homologues à augmenter les contributions au Fonds vert pour le climat visant à aider les pays en développement dans la lutte contre les changements climatiques. M. Guilbeault a annoncé mercredi que le Canada versera 450 millions $, une enveloppe qui fait partie des 5,3 milliards $ sur cinq ans promis par Ottawa en 2021 en matière de financement international en environnement.

La rencontre qui s’est conclue vendredi à Bruxelles était préparatoire à la COP28, la conférence des Nations unies sur le changement climatique de 2023.

M. Guilbeault a dit avoir été interpellé par pratiquement tout le monde au sujet de la saison record d’incendies de forêt au Canada.

«Je pense que le fait qu’on a vu la qualité de l’air se dégrader non seulement dans l’est du Canada, mais aussi dans le nord-est du continent américain jusqu’à New York – la fumée s’est rendue jusqu’ici, en Europe – illustre très bien que (…) les changements climatiques se produisent encore plus rapidement et de façon plus sévère que ce qu’on avait pensé il y a de ça seulement quelques années», a soutenu le ministre.

Il a souligné avoir assisté jeudi à une cérémonie de commémoration des victimes des impacts des changements climatiques. M. Guilbeault a mentionné que l’événement était organisé par l’Union européenne.

Selon le ministre, le Canada et ses homologues sont prêts à agir davantage sur le front des changements climatiques.

«Je pense que ça renforce notre volonté collective d’en faire plus et plus vite», a-t-il conclu.

Ottawa s’est engagé à atteindre la carboneutralité d’ici à 2050. Le gouvernement de Justin Trudeau promet aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre du Canada de 40 % à 45 % d’ici à 2030.

La COP28 doit avoir lieu à Dubaï, aux Émirats arabes unis, à la fin novembre.