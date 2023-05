Chaos au Sud, inquiétude au Nord: fin des règles COVID aux frontières des États-Unis

WASHINGTON — Alors que les États-Unis se préparent jeudi à la fin des restrictions imposées par la COVID-19, deux situations se présentent à la frontière: le chaos dans la vallée du Rio Grande et l’inquiétude le long du 49e parallèle.

Le président Joe Biden a reconnu que ce serait «chaotique pendant un certain temps» à la frontière américano-mexicaine une fois que la mesure de santé publique connue sous le nom de Titre 42 se terminera à minuit.

Dans le Nord, les élus et les communautés frontalières disent craindre que le tourisme transfrontalier ne se remette jamais complètement de la pandémie sans une aide supplémentaire du gouvernement fédéral.

Les États-Unis lèvent leur obligation de vaccination pour les voyageurs étrangers en même temps que le Titre 42, une règle de l’ère de l’ancien président Donald Trump qui permettait l’expulsion immédiate des demandeurs d’asile.

Plus de 150 000 migrants potentiels se rassemblent le long de la frontière nord du Mexique, et les États-Unis envoient des milliers d’agents frontaliers et de troupes supplémentaires pour faire face à l’afflux.

Une telle poussée n’est cependant pas prévue à la frontière canado-américaine, ce qui inquiète les opérateurs touristiques et les élus des communautés qui dépendent d’un trafic transfrontalier robuste.