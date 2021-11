Charbon en Alberta: un comité consultatif accusé d’avoir un parti pris écologiste

Un groupe d’Albertains met en doute l’impartialité d’un comité d’experts mis sur pied par le gouvernement provincial pour consulter la population au sujet de l’extraction du charbon dans la province.

Dans une lettre au premier ministre Jason Kenney et à la ministre de l’Énergie, Sonya Savage, des membres de l’organisme «Citizens Supportive of Crowsnest Coal» soutiennent que le comité d’experts est influencé par des groupes environnementaux américains et que son rapport pourrait être biaisé contre l’industrie minière.

Ils soutiennent qu’un des membres du comité, Bill Trafford, du «Livingstone Landowners Group», est un militant écologiste de longue date, opposé à l’exploitation du charbon en général.

Ils ajoutent que cette association de propriétaires est liée au groupe environnemental «Yellowstone To Yukon», qui a des bureaux aux États-Unis et au Canada, et qui a mobilisé ses membres pour s’opposer à des projets de mines de charbon comme celui de Grassy Mountain, près de Crowsnest, qui a été rejeté par le gouvernement fédéral en août.

Les partisans du charbon demandent que les recommandations du comité consultatif soient contrebalancées par des perspectives favorables à l’industrie.

La porte-parole de l’association Livingstone Landowners, Bobbi Lambright, répond que les membres du comité représentent une variété de points de vue, y compris celui des personnes qui ont soutenu le projet minier de Grassy Mountain.

Le comité doit remettre son rapport à la ministre Savage à la fin de décembre.