Charlevoix: un tronçon de la route 138 à Baie-Saint-Paul rouvrira jeudi

BAIE-SAINT-PAUL, Qc — Le tronçon de la route 138 situé dans le secteur de la rivière des Mares, à Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix sera rouvert à la circulation ce jeudi, en fin de journée.

Ce tronçon avait été fermé le 1er mai dernier, à la suite de la montée soudaine des eaux dans le secteur qui avait endommagé la chaussée.

La députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa, et la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, expliquent que l’inspection récente de la structure du boulevard Monseigneur-De Laval, sur le tronçon concerné, n’a révélé aucun dommage. Toutefois, la chaussée aux abords de la structure ayant été lourdement affectée, d’importants travaux de réfection ont été nécessaires.

La circulation par alternance à l’aide de signaleurs pourrait être requise, au besoin, afin de finaliser les travaux en cours.

La députée Bourassa rappelle que la route 138 est l’artère principale de Charlevoix et que sa réouverture permettra de rétablir les communications et de faciliter le transport des personnes et des marchandises.

Michaël Pilote, maire de Baie-Saint-Paul, ajoute cette artère est vitale pour l’économie de la région de Charlevoix.