Chasse à l’homme en Nouvelle-Écosse: Tobias Doucette a été capturé

BRIDGEWATER, N.-É. — La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a déclaré avoir arrêté l’homme qui aurait poignardé un policier au cou après une chasse à l’homme de plusieurs jours en Nouvelle-Écosse.

Les agents recherchaient Tobias Charles Doucette depuis l’incident de Bridgewater, lundi.

Il était recherché pour tentative de meurtre.

Les gendarmes disent qu’il a été arrêté sans incident, sans donner plus de détails en début de nuit.

Dans les derniers jours, la GRC avait signalé qu’elle examinait trois signalements du fugitif.

Des policiers de Bridgewater et des agents de la GRC avaient enquêté sur un possible signalement de Tobias Charles Doucette dans cette localité.

Un deuxième signalement avait été reçu dans ce secteur après l’arrivée des policiers.

«Des empreintes de pieds nus ont été localisées dans la zone de recherche, ajoutant à la crédibilité aux signalements», avait déclaré Danny MacPhee, chef adjoint de la police de Bridgewater, vendredi soir.

Samedi soir, la police avait signalé une autre observation possible – cette fois dans le comté de Lunenburg. La GRC avait exhorté les gens du secteur de Conquerall Mills Road et de l’autoroute 3 à rester à l’intérieur et à garder leurs portes verrouillées.

Une accusation de tentative de meurtre a été déposée contre l’homme de Cap-Breton qui aurait poignardé un policier au cou avec une arme blanche lorsque la police a répondu à un appel pour violence familiale lundi soir dans un hôtel de Bridgewater.

Doucette avait été brièvement repéré par un chien et un maître de la GRC mardi, mais la police avait déclaré qu’il s’était échappé dans les bois à proximité après avoir frappé le chien avec un bâton.

Le sergent Matthew Bennett, de Bridgewater, qui a été blessé lundi, se rétablit après une opération.

La femme décrite comme la conjointe de fait du suspect a été soignée pour des blessures mineures subies lors du même incident.

Le chien policier blessé serait également dans un état stable.